Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Festival Internacional llevará 41 funciones de teatro al norte del Aburrá

Esta es la vigésima edición del festival organizado por el grupo Tecoc.

  • El grupo Espiritrompa se presentará el 9 septiembre a las ocho de la noche en la sede de Tecoc fOTO cortesía.
    El grupo Espiritrompa se presentará el 9 septiembre a las ocho de la noche en la sede de Tecoc fOTO cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Del 4 al 13 de septiembre, el Festival Internacional de Teatro de Bello realizará 41 funciones en diferentes escenarios urbanos y rurales del municipio del norte del Valle de Aburrá. La programación contará con grupos de Argentina, Chile, Perú y Brasil, además de compañías de distintas ciudades de Colombia y de Antioquia.

Hildebrando Flórez Rojas, director del festival, le contó a EL COLOMBIANO que esta edición tendrá actividades en cinco salas de teatro de Bello: cuatro ubicadas en la zona urbana y una rural. También habrá presentaciones en casas de la cultura, espacios comunitarios, parques y veredas. La programación además llegará a la Casa de Cultura Cerro del Ángel, Casa Betania, Casa UNICAF, San Félix, Potrerito, Nueva Jerusalén y el parque principal de Bello.

Siga leyendo: Traído, manga, parva, mirella y más palabras paisas que el resto del país no entiende

Precisamente, el sábado 5 de septiembre, desde las 4:00 de la tarde, el parque principal tendrá una programación gratuita que incluirá la presentación de un grupo de Brasil y un espectáculo de gran formato de teatro de calle producido por Comfama.

La programación internacional estará integrada por seis grupos. A ellos se suman compañías de Bogotá, Manizales, Cartagena, Ibagué, Cali, Pereira y Popayán, así como agrupaciones de Medellín, La Ceja y Marinilla. El festival también tendrá la participación de seis grupos locales.

Uno de los componentes principales será el teatro de títeres. Entre las agrupaciones invitadas están La Libélula Dorada, de Bogotá; El Baúl de la Fantasía; Trotasueños; Pequeño Teatro de Muñecos, de Cali, y La Tortuga Triste, de Popayán. Desde Argentina llegará Manuel Mansilla con un espectáculo de títeres, mientras que desde Chile participará la agrupación Payasíteres.

El festival también tendrá un encuentro dedicado al teatro en miniatura, conocido con el nombre de cajas mágicas. El jueves 10 de septiembre, en la Biblioteca Marco Fidel Suárez, se realizará una exhibición con seis cajas mágicas para acercar al público a esta técnica de las artes escénicas.

El acceso a las funciones tendrá diferentes modalidades. Las presentaciones realizadas en las tres salas del centro de Bello tendrán una tarifa general de 20.000 pesos y de 15.000 pesos para estudiantes. También habrá descuentos para afiliados y profesores de Comfama y para profesores afiliados a Adida en Bello.

Lea aquí: ¿Esta herida llena de peces le cambió la vida a Lorena Salazar Masso?

Cerca de la mitad de la programación será gratuita. En esta categoría estarán varias de las funciones programadas en las casas de la cultura, la zona rural y el parque principal, además de otras actividades del festival.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Para Flórez, uno de los objetivos del encuentro es reunir diferentes estéticas y formas de entender las artes escénicas, además de permitir que el público conozca propuestas nacionales e internacionales. También considera que llevar las funciones a distintos sectores permite mostrar el movimiento cultural de Bello y ampliar la participación de sus habitantes.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto cuestan las funciones del Festival Internacional de Teatro de Bello?
Las funciones en las tres salas del centro de Bello tienen un costo de $20.000 para público general y $15.000 para estudiantes. Además, hay descuentos para afiliados y profesores de Comfama y para profesores afiliados a Adida en Bello.
¿Qué funciones del Festival Internacional de Teatro de Bello son gratuitas?
Cerca de la mitad de la programación es gratuita. Entre ellas están varias funciones en casas de la cultura, zonas rurales y el parque principal de Bello, además de otras actividades del festival.
¿En qué lugares de Bello se realizarán las funciones del festival?
Las funciones se realizarán en cinco salas de teatro, cuatro urbanas y una rural, además de casas de la cultura, parques, espacios comunitarios y sectores rurales como San Félix, Potrerito y Nueva Jerusalén.

Temas recomendados

Cultura
Teatro
Colombia
Antioquia
Bello
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos