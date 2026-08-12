¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Las preguntas que planteará el Festival de Filosofía 2026

El amor, el ocio y el placer, y ahora el trabajo. Durante tres años, el Festival de Filosofía, organizado por Comfama, ha llevado a Otraparte, lugar de reflexión filosófica desde su origen, preguntas sobre asuntos clave de la condición humana.
En la tercera edición de este evento, que comenzará este jueves 13 de agosto, no habrá diferencia: el centro de las conversaciones será “El trabajo: ser y hacer”, todo con el propósito de poner a “girar” la mente alrededor del interrogante: ¿qué lugar ocupa el trabajo en nuestra vida?
“Llegamos a la tercera edición del Festival de Filosofía Envigado con una certeza: conversar en comunidad nos permite generar puentes para la sana convivencia, la reflexión y la imaginación [...].
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Invitamos a filósofas, artistas, educadores, historiadoras, ilustradores, cineastas, emprendedores y economistas porque creemos que el debate se enriquece con la suma de muchas miradas”, expresó Andrés Valencia, responsable de Festivales en Comfama.