Fin de semana de Altavoz: esto es lo que no se puede llevar y lo que sí se permitirá ingresar

En el estadio Cincuentenario y en el Parque Norte se llevará a cabo el Festival Internacional Altavoz, que es el evento donde se reúnen artistas de rock, metal y hip hop durante tres días. Para el disfrute de este, las autoridades han publicado una lista de lo que se puede llevar y lo que no estará permitido ingresar.

El festival comenzará este sábado, 10 de octubre, y tendrá dos escenarios, uno llamado ‘Altavoz’, que estará sobre la cancha del Cincuentenario, y el otro, ‘Late más fuerte’, que se ubicará en el Parque Norte, tal como se ha hecho en las últimas versiones del evento.

Altavoz es un festival de entrada libre y está permitida desde los 12 años, teniendo en cuenta que estos menores de edad podrán asistir acompañados de un adulto responsable. Las puertas de los escenarios estarán abiertas desde las 3:00 p. m. el día sábado, 10 de octubre, y los días domingo y lunes 11 y 12 de octubre, respectivamente; la apertura será desde las 2:00 p. m.