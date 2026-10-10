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Fin de semana de Altavoz: esto es lo que no se puede llevar y lo que sí se permitirá ingresar

En los escenarios Altavoz y Late más fuerte habrá una descarga de música y talento durante tres días. Tenga en cuenta estos tips para la asistencia al festival.

  • El Festival Altavoz 2026 contará con la presencia de 59 agrupaciones que darán todo en los dos escenarios principales que estarán sobre el Cincuentenario y el Parque Norte. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    El Festival Altavoz 2026 contará con la presencia de 59 agrupaciones que darán todo en los dos escenarios principales que estarán sobre el Cincuentenario y el Parque Norte. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

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hace 2 horas
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En el estadio Cincuentenario y en el Parque Norte se llevará a cabo el Festival Internacional Altavoz, que es el evento donde se reúnen artistas de rock, metal y hip hop durante tres días. Para el disfrute de este, las autoridades han publicado una lista de lo que se puede llevar y lo que no estará permitido ingresar.

El festival comenzará este sábado, 10 de octubre, y tendrá dos escenarios, uno llamado ‘Altavoz’, que estará sobre la cancha del Cincuentenario, y el otro, ‘Late más fuerte’, que se ubicará en el Parque Norte, tal como se ha hecho en las últimas versiones del evento.

Altavoz es un festival de entrada libre y está permitida desde los 12 años, teniendo en cuenta que estos menores de edad podrán asistir acompañados de un adulto responsable. Las puertas de los escenarios estarán abiertas desde las 3:00 p. m. el día sábado, 10 de octubre, y los días domingo y lunes 11 y 12 de octubre, respectivamente; la apertura será desde las 2:00 p. m.

Para garantizar la seguridad y el buen disfrute del evento, la Secretaría de Cultura y la organización del Festival han dado a conocer una lista de los objetos que no se permitirán ingresar a los dos escenarios.

Lea también: ¡Prográmese! Altavoz internacional anunció su cartel de 2026: 59 bandas y la despedida de La Pestilencia

En la lista de lo que no se puede llevar a Altavoz están las latas o envases de vidrio, las sombrillas, los apuntadores láser, drones, tabletas o iPads, instrumentos musicales, sillas plegables y bebidas embriagantes.

Las cámaras de video y fotográficas sin acreditación también estarán prohibidas junto a los trípodes, cigarrillos, vapeadores, encendedores, bengalas, pólvora, camisetas de equipos de fútbol, banderas, carpas y aerosoles.

El ingreso de armas, cuchillos, cadenas, drogas y sustancias psicoactivas también estará prohibido. Al festival tampoco se podrán ingresar mascotas.

De igual manera, la organización ha aclarado que el protector solar, las gafas de sol, las gorras, los impermeables, las bolsas medianas, los bolsos de mano pequeños, las riñoneras y los morrales que no superen los 30x30x15 centímetros sí estarán permitidos. Las baterías externas para la carga de celulares también están permitidas.

La versión 23 del Festival Altavoz contará desde el 10 al 12 de octubre con la presencia de 59 agrupaciones, de las cuales 16 provienen del exterior. Además de los dos escenarios principales, habrá un escenario de Presupuesto Participativo con artistas provenientes de las diferentes comunas y corregimientos de Medellín.

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Preguntas y respuestas

¿Qué objetos están prohibidos en el Festival Altavoz 2026?
En Altavoz no se permite ingresar bebidas alcohólicas, envases de vidrio o latas, sombrillas, drones, cámaras sin acreditación, trípodes, vapeadores, encendedores, pólvora, armas, cuchillos, drogas, cadenas, banderas, aerosoles ni mascotas, entre otros elementos.
¿Desde qué edad se puede ingresar al Festival Altavoz y qué requisitos deben cumplir los menores?
El ingreso está permitido desde los 12 años. Estos menores de edad deben asistir acompañados de un adulto responsable, según las condiciones informadas por la organización del festival.
¿A qué hora abren las puertas del Festival Altavoz 2026?
El sábado 10 de octubre, las puertas abrirán a las 3:00 p. m. El domingo 11 y el lunes 12 de octubre, la apertura será a las 2:00 p. m.

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