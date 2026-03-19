Es la hora del Estéreo Picnic: los más esperados

Para finales de los noventa, una gira musical por Latinoamérica pasaba por el ABC: Argentina, Brasil, Chile. El oligopolio de la industria del entretenimiento parecía impenetrable, pero, a inicios del siglo XXI, un (entonces) pequeño festival dio el primer paso para consolidar a Colombia como un escenario de entretenimiento exitoso: el Festival Estéreo Picnic. En medio de retos, aquel evento cumple quince años, y la cartelera de artistas tiene las expectativas altas con estrellas contemporáneas y artistas clásicos de la música. Entre los más esperados están Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Deftones, Lorde y Doechii, quienes se preparan para presentarse en Colombia y Brasil.

En conversación con EL COLOMBIANO, Julio Correal, cocreador de festivales como el Estéreo Picnic y Rock al Parque, aseguró: “Esta edición es multigeneracional: hay para jóvenes y para viejos rockeros. Pero sin duda resaltan Tyler, the Creator, con una combinación de luces, sonidos y efectos increíbles; los Deftones, que han sido esperados en Colombia por años; y Sabrina Carpenter, que es la chica “top number one!”, los pelados se mueren por eso”. Aquellas expectativas no solo reposan en el análisis del experto, sino que las presentaciones ya fueron elogiadas en las reseñas sobre las ediciones del Lollapalooza de Argentina y Chile. Le recomendamos leer: Festival Estéreo Picnic: ya están aquí los horarios oficiales por días y escenarios En Argentina, Carpenter tuvo el espectáculo más concurrido de la edición, según reportes del diario El Clarín. La artista de 26 años trajo a la región un setlist en el que incluyó canciones de su disco Short N’ Sweet, ganador de dos Grammys: uno por mejor álbum y otro por mejor canción gracias a Expresso. Para el medio mencionado, el espectáculo demostró “que es mucho más que una ex chica Disney y que llegó a la escena mainstream del pop para quedarse”. Además, en reseñas, el diario La Nación escribió: “Imposible no sonreír después de un show magnético que funcionó como broche perfecto”.

En Chile, La Tercera describió la presentación de Carpenter como “un show de talla mundial”. En la crónica, el diario aseguró que en un segundo, cientos de personas con ropa brillante, sombreros de vaquero y botas corrieron desde el escenario de los Deftones hasta el principal, todo al ritmo de ABBA, la banda sueca que inspiró la música de Sabrina. El portal Indie Hoy también resaltó a los Deftones, la banda estadounidense de metal alternativo que es considerada, junto a Korn, como pionera en el género: “Aunque se presentaron sin su histórico guitarrista, Stephen Carpenter, eso no mitigó la contundencia de su sonido: una ola gigante de distorsión que arrasó con todo”. Lea más: El Festival Estéreo Picnic se prepara para celebrar su 15 años Mientras que Rolling Stone resaltó el drama de Lorde, calificando la noche como “perfecta para padres e hijos”. El espectáculo de Doechii, ganadora del Grammy por mejor álbum de rap, fue comparado por esa misma revista con el sol: “caliente, muy caliente”. Además, desató tanta energía que, a mitad del setlist, la rapera estadounidense tuvo que frenar su presentación para pedirle al público que se calmara.

Tyler, the Creator llegó a Latinoamérica con una deuda. En 2018, el artista canceló, sin explicación, su gira por la región, que incluía el Estéreo Picnic. Desde entonces no había vuelto a abrirse la posibilidad de tenerlo en el país... hasta ahora. En su paso por Argentina y Chile, el rapero pidió disculpas y, con un tono jocoso, se burló de sí mismo: “Se supone que yo tenía que venir por aquí antes, ¡buuu!”. Los fanáticos acompañaron el abucheo, y, en segundos, también acompañaron sus canciones.

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