Por Juan Alcaraz S.

Manuel Medrano antes de subir al escenario hace tres cosas: en el camerino se queda en silencio un par de segundos, medita y se da un abrazo con los integrantes de su banda. Es una persona sin amuletos. Nació en Cartagena, pero fue criado en Bogotá. De cada ciudad tiene un poquito. Es amante del mar, la champeta y el vallenato, y la comida costeña; Bogotá, dice, le ha aportado a su temperamento y su crecimiento personal y musical. “Son las dos ciudades de mi amor”. El intérprete de “Afuera del planeta” y “Bajo el agua” ha sido ganador de dos premios Grammy Latino como Mejor nuevo artista y Mejor álbum cantautor. En Spotify cada mes registra más de 4 millones de oyentes. Medrano acaba de cumplir siete años de carrera artística y EL COLOMBIANO conversó con él. Se creció Manuel... ¿qué ha pasado en estos años? Publicidad “He tenido el privilegio de compartir mi música por el mundo, me siento muy honrado y orgulloso de poder disfrutar de la música y del cariño de la gente. En este tiempo he tenido el privilegio de conectarme un poco más conmigo mismo, con mi ser, mi sonido y las cosas que me gustan y las que no. Siete años que han tenido un impacto muy positivo en mi vida en lo profesional, espiritual y amoroso”. ¿Cómo ve el camino recorrido? “Las cosas más grandes que nunca imaginé vivir fue estar nominado a los Latin Grammy y ganarme dos con mi primer disco, sonar en la radio y dar conciertos para miles de personas en el mundo. La mayoría de mis experiencias han estado inclinadas hacia un lado muy positivo”. Publicidad ¿Y cómo han evolucionado sus sonidos? “Más que evolución, ha crecido la manera en que interpreto el amor y cómo quiero transmitirlo a las personas, pero el fin sigue siendo el mismo, que el mundo sea un lugar mejor, ser un apoyo para las personas que lo necesiten. Yo creo que el mejor compañero de vida de uno es la música y me gusta ser parte de eso en la vida de las personas”.

Medrano ha colaborado con importantes artistas como Nile Rodgers, Natalia Jiménez, Carlos Sadness, Vanessa Martin, Supelitio y Rawayana. FOTO Cortesía

Viene un álbum en camino, ¿qué nos puede adelantar? Publicidad “Estoy muy emocionado, es mi tercer disco y grabarlo es cumplir un sueño. Lo estoy grabando en varias ciudades y con diferentes productores. Vamos a llevar el pop latino a otro nivel, le vamos a entregar al público una poesía diferente. Tendrá entre 10 y 12 canciones y se llamará ‘Perfecto’. Se lanzará antes de mitad de este año”. ¿Y en “Perfecto” a qué le cantará? “Al amor, claro, pero también a muchas cosas más. Al universo, la espiritualidad y el amor propio; al amor por la vida y la naturaleza. Publicidad Es el cartagenero más escuchado en Spotify en todo el mundo, ¿eso qué significa para usted más allá de los números? “Para mí es muy importante y me llena de orgullo y honor. Se siente demasiado lindo porque Spotify se acerca a ser la nueva radio, es una plataforma donde la gente escoge lo que escucha. Me llena de felicidad que la gente se conecte con mi música. La música latina, a la que Cartagena le ha aportado mucho, es muchas cosas, no solamente es un bling bling y un perreo hasta abajo, también es el bolero, la salsa, el rock”. Pero en Twitter publicó que sin J Balvin el reguetón no sería lo que es hoy... “Fue un tuit hablando de lo cool que son los artistas colombianos, nunca pensé que fuera controversial. Lo triné porque me parece un gran artista y constantemente estoy mostrando ese apoyo por los artistas, no sé porqué el tema de José dio tantas vueltas, fue solo un tuit. Yo mismo soy el que manejo mi cuenta de Twitter”.

Manuel Medrano es uno de los artistas colombianos más relevantes del pop latino. FOTO Cortesía