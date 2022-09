Me encanta la humanización de las artes a través de los libros. Todo resulta de una voluntad y un denominador común. Me encantan los desafíos, y si son ilustrados todavía más”.

“El mundo, la humanidad, mi país, la maternidad, la educación, la cultura, la poesía y la naturaleza. Me interesan los temas que me hacen aprender todos los días con los demás. La literatura es enorme, así como la lectura. Me encanta la palabra Biblioteca. Vivo dentro de una librería”.

También ha sido interesante la reacción de algunos al tema de que los indígenas tenían jerarquías sociales y políticas, que eran incluso más complejas que las de nosotros, desde cierto punto de vista. Es decir, el mundo indígena es profundamente jerarquizado, hombres y mujeres no son iguales, ancianos y jóvenes no son iguales, las personas que tienen mayor o menor conocimiento ritual, no son iguales. Pero esa jerarquización no quiere decir que existieran las diferencias económicas que existen hoy en día en nuestra sociedad”.

“Claro, tienen una historia, porque ese es otro estereotipo, que los indígenas siempre han sido los mismos, y que los indígenas de hoy son seres congelados en el pasado, no. Han tenido una historia, que se estrelló con la historia de Europa, e incluso con la de África y Asia, hace 500 años, y son tan contemporáneos como nosotros. A mucha gente le cuesta trabajo entenderlo, los fosilizan en el pasado y no. Tiene una historia distinta, pero eso no la hace menor.

Si no entendemos que tenían una actitud completamente distinta ante las cosas, en relación a nosotros, pues no vamos a poder entender el pasado prehispánico. Si creemos que la violencia era para conquistar el territorio de los demás o para hacer esclavos que trabajaran para ellos, no vamos a ir a ningún lado; si creemos que tumbaban el monte para sembrar un solo cultivo, pues tampoco. Pero aceptamos que, por supuesto, transformaban el medio ambiente y tenían violencia, pero dirigida a otras cosas.

“Hay varios niveles, por ejemplo, la demonización y la idealización del indígena. Encuentras personas que dicen, ‘¿cómo así que había violencia en la sociedad indígena?’, claro que había, ahora, que se tramitaba de una forma distinta. ‘Que los indígenas no afectaban el medio ambiente, que lo dejaban totalmente prístino y natural’, claro que no, intervinieron y cambiaron profundamente el medio ambiente; por supuesto que no como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, el tema es entender que no son ni ángeles ni demonios, son seres humanos, que han ocupado este territorio más de 14.000 años.

Sorprende mucho la definición de “trópico”, sin cliché.

“Tenemos una profunda ausencia de contexto geográfico. La mayoría de los colombianos no somos conscientes de que vivimos en el trópico y nos aproximamos a él casi como si fuéramos europeos o norteamericanos, que es la foto de la playa y de la selva, como si fuera una cosa extraña, cuando el trópico es todo este territorio, incluyendo la tierra fría. Los páramos solamente existen en el trópico, por ejemplo, es un ambiente absolutamente tropical, pero lo grave de esa ausencia de conocimiento es que llega a todo. Es decir, creo que el colombiano promedio no conoce más especies vegetales que aquellas que tiene en su plato todos los días para comer, lo cual es una simplificación terrible. A mí me impresiona mucho que tú vas, por ejemplo, los escandinavos conocen su medio ambiente muy bien. Ellos conocen las especies que comen y las que no. A pesar de que tienen una biodiversidad mucho menor, tienen un conocimiento más amplio, lo mismo sucede con los cazadores recolectores en el Amazonas, por ejemplo, son impresionantes. El colombiano promedio no y tiene una idea muy simplificada, muy elemental, y eso tiene que ver con los modelos de desarrollo que podemos tener a futuro. No podemos desarrollar este territorio como se desarrollan las planicies norteamericanas o rusas, sería un suicidio ambiental, y yo creo que si no hay esa conciencia, pues también va a ser muy difícil para nosotros encontrar modelos de desarrollo apropiados.

Cosas elementales. Si uno oye una predicción del clima en Estados Unidos, dice, ‘oiga, estos tipos son unos machos, pueden predecir el clima perfectamente y nuestra gente que predice el clima en Colombia no está tan bien preparada’, no, es que aquí predecir el clima es completamente distinto y creo que en eso nos hace falta una conciencia de territorio demasiado grande.

Además, eso tiene implicaciones terribles, no solamente para identificarnos como personas que habitamos este territorio, sino incluso para pensar el futuro. Como queremos que se desarrolle el país, no se puede pensar independientemente de nuestra ubicación geográfica en el trópico, que nos pone unas características que no son ni mejores ni peores. Acá tú le preguntas a cualquier colombiano sobre el medio ambiente y dice que es maravilloso, que nadie tiene un territorio como Colombia, perfecto, pero ¿tú sabes que la Amazonía en realidad es un desierto que está cubierta por una selva?, ¿que tú no puedes coger los suelos del Amazonas para sembrar como loco un producto porque lo acabas en 5 minutos? No tenemos ni idea, creemos que somos un país inmensamente rico y no nos damos cuenta que, sí, somos un país rico, pero el territorio tiene unas características que lo hacen frágil, desde muchos puntos de vista, y es peligroso pensar que se puede desarrollar como si no lo fuera.

Creo que ahí hay una lección interesante, porque, por ejemplo, los indígenas nunca tuvieron la idea de cultivar una sola planta en grandes extensiones, eso iba totalmente en contra de su manera de sobrevivir, entre otras cosas, porque cualquier plaga los hacía morir de hambre, entonces basaban sus sistemas agrícolas en el cultivo de muchas plantas al mismo tiempo. Si no entendemos cosas como esas, corremos grandes riesgos y ellos lo manejan muy bien, no porque no transformaran el medio ambiente, sino porque lo transformaban entendiendo su particularidad”