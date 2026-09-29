120 cantantes de tres países ofrecerán un concierto en El Águila Descalza

El encuentro reunirá en Medellín a Voces Oscuras de Medellín, con 43 integrantes y bajo la dirección de Ana Milena Bustamante; el Ensamble Vocal Oropéndola, con 25 integrantes y dirigido por Claudia Londoño; el Estudio Coral Armentum, de Costa Rica, con 35 integrantes y la dirección de Albin Delgado Torres, y Coral Metsi-Dehu, de México, conformado por 18 integrantes y dirigido por Fermín Rivera Guerra.

Más de 120 voces de Colombia, Costa Rica y México compartirán escenario este 30 de septiembre en el Teatro Prado del Águila Descalza, en Medellín, durante el Encuentro Coral Ad Astra. El concierto comenzará a las 7:00 p. m. y contará también con la participación del cantautor Alejo García.

La visita del Estudio Coral Armentum hace parte de su gira internacional Colombia 2026, que comenzó el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre.

El Encuentro Coral Ad Astra es organizado conjuntamente por Voces Oscuras de Medellín y el Ensamble Vocal Oropéndola. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas y de Co-Crea, aliados del Teatro Prado del Águila Descalza que se sumaron a la realización del evento.

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“Ad Astra es un encuentro coral que busca celebrar el formato del coro: celebrar que en este momento sigamos reuniéndonos a cantar juntos, a compartir cultura y a construir comunidad”, dijo Ana Milena Bustamante, directora de Voces Oscuras de Medellín y coorganizadora del encuentro.

Voces Oscuras de Medellín es un coro masculino independiente fundado en 2018. Por su parte, el Ensamble Vocal Oropéndola es una agrupación femenina de Medellín creada en 2022. Las entradas para el concierto tienen un valor de $35.000 y están disponibles a través de Boleta en Mano.