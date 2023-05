En Medellín “la cultura no se mueve”: cineasta Simón Mesa lanza SOS

“La actual Alcaldía de Medellín desconoce que los Estímulos para el Arte y la Cultura , y los recursos que se le asignan al área audiovisual, han sido el producto de muchos años de trabajo concertado con el sector audiovisual de la ciudad. Son muchas las personas que cuentan cada año con estos estímulos para desarrollar su arte, si manipulan los presupuestos se ven afectadas y por obvias razones hay rechazo en la gestión. Son los recursos de la ciudadanía y no del gobierno de turno. No politicen el trabajo de la gente y no manipulen recursos que ya han sido concertados. Estímulos Arte y Cultura Medellín”.

“Mientras la Secretaría de Cultura publica videos con cifras infladas y mentirosas sobre la inversión en el sector audiovisual. Nosotros, los dolientes reales, tenemos este año unos estímulos audiovisualed con una reducción de más del 50% respecto al año pasado y los festivales no tienen aún noticias sobre la publicación de los apoyos concertados. En el 2021, la administración de Daniel Quinter fue la primera, 15 años de Estímulos Audiovisuales, en NO SACAR estímulos de creación libre. Nos unimos a este SOS porque no queremos que se repita esta terrible situación, en la que hay dinero para los grandes eventos pero no para dar continuidad a las políticas públicas de la ciudad”.

Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín no se ha pronunciado al respecto.