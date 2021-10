La pandemia

Con los meses de encierro el sector teatral se enfrentó al problema de no encontrarse con el público. Algunas compañías resistieron con proyectos alternos, estrategias digitales con obras por Zoom, caso de Viva, pero en últimas el anhelo era regresar. Rubio explica que el teatro es en persona, no a través de una pantalla. Los dos concuerdan que la crisis les dio la oportunidad de hacer un alto y pensar en su arte y aplicar cambios.

En el caso de Viva, explica que varios miembros de su compañía no eran originarios de Bogotá, por lo que ante los encierros volvieron momentáneamente a sus hogares y el resto del grupo se desplazó al campo, donde se encontraron con el silencio. “Por fin me pude callar”, comenta.

Yuyachkani, el grupo de Rubio, en cambio permaneció en la casa que tienen en Lima, pero comenzaron a trabajar con la municipalidad para llevar el teatro a la parte frontal de ese lugar y explayarlo por todo el vecindario. Su idea fue retornar al espacio público, que constantemente es negado y que en palabras suyas tiende a privatizarse. No es un trabajo que trae lo que se hacía en las tablas tal cual, sino que es propio de la calle.

Sobre el teatro colombiano, Rubio recuerda las primeras veces que vino al país y se encontró con la dramaturgia nacional. Le sorprendieron tres cosas que asegura haber integrado a su obra y que garantiza que han sido el secreto detrás de su éxito: 1) La creación colectiva, 2) teatro de grupo y 3) acto individual.

Publicidad

Él resume estos conceptos de la obra como un producto conjunto del trabajo entre todo un equipo, donde el actuar no refiere una simple exposición de un guion evitando chocarse con las mesas. Es uno que nace en el actor y lo forma como figura, haciéndolo un ente individual.

Por su parte, para hablar del momento actual del teatro en el país, Viva señala que nunca ha estado tan vivo, tan activo. Hay cientos de festivales por todo el país, hay alianzas con otros grupos internacionales, hay universidades y academias donde es posible una formación profesional de altísimo nivel y todo eso se ve reflejado en los resultados que se están consiguiendo.

Al respecto, Rubio menciona, centrándose en su experiencia como asistente del festival, que le sorprende lo activo que es el público colombiano. Viendo algunas obras se desconecta en algunos puntos o siente que no le habla directamente, que no es el espectador ideal, pero viendo las reacciones del público, cómo responden, se da cuenta que no es simplemente una escena y un espectador, es una conversación activa