Una lectora atenta encontró la punta de la madeja: a principios de 2016 reportó ante el Defensor de las Audiencias de EL COLOMBIANO las similitudes entre un artículo firmado por la entonces editora internacional Diana Carolina Jiménez y uno del periodista de The New York Times, John Harney. Al comprobarse el plagio, la periodista renunció y el diario publicó un editorial ofreciendo excusas a sus lectores. “Los fallos ocurridos no se dejarán pasar para esperar su pronto olvido. Ese no es nuestro estilo. Los controles se reforzarán, las capacitaciones a nuestros profesionales continuarán”, se lee en el texto.