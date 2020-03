El pastelero de las tortas imposibles en la TV

Por mónica quintero restrepo

Mauro Castano, quien trabaja con Buddy Valastro en el programa de televisión Cake Boss, está en Medellín. Vino a compartir su conocimiento.

A veces hornea galletas de chocolate en su casa. Otros días Mauro Castano prefiere pies, tal y como se hacían en Italia hace tiempo, ese país en el que nació en 1963. Algo a pequeña escala, nada que ver con los 30.000 cupcakes que hacen en Carlo’s Bakery el día que se dedican a hacer cupcakes. Publicidad Es la mano derecha de Buddy Valastro, el famoso pastelero. Juntos hacen tortas gigantes con formas imposibles en el programa de televisión Cake Boss. Hasta ahora nada ha sido un reto desproporcionado, ni pasteles que pesan 2.000 libras ni un Transformer amarillo hecho de ingredientes dulces. Es hasta el momento el más difícil que ha hecho Mauro, dice él. “Oh my God, me quitó años de vida”. Por estos días estará en Medellín, mostrará su trabajo y compartirá su conocimiento en Expotortas, aunque no es la primera vez. Ya ha probado el chicharrón, los frijoles y sabe que esta es la ciudad de la eterna primavera.

Va enseñar pastelería italiana, ¿qué tiene de especial?

“Italia es un pequeño país y te sorprendería saber que lo que hacen en el norte y en el sur es completamente diferente, aunque igual saben bien. Realmente la pastelería en nuestra cultura está regionalizada, estoy seguro de que les pasa igual. Digamos que ellos hacen ponqué de vainilla y es un poco diferente a como lo hacen en Medellín, aunque ambos sean ponqué de vainilla y sepan bien. Si vas a Sicilia encuentras cannolis, si vas a Nápoles, sfogliatella, y si llegas al norte tendrás tiramisú y panna cotta. Es muy diferente y todo es muy bueno”.

¿Y qué tal es la pastelería colombiana?

“Bueno, he probado unos cuantos pasteles en un par de lugares y estuvieron muy bien. Sé que a ustedes les encanta el dulce. También me gusta que sus productos son un poco más pequeños que los nuestros. El trabajo que hacen acá está muy bien hecho y el nuestro es muy rico en sabor. También tiene que ver con la textura, que es muy importante. Cuando comemos algo queremos que tenga una buena sensación en la boca. A ustedes les gusta el expresso, a nosotros también”. Publicidad

“Esas tortas que hacen son así de grandes y de “wow”, o es el efecto de la televisión”

“Creálo o no, acabamos de grabar un par de episodios para la próxima temporada, la que se verá en marzo, e hicimos algunos pasteles que pesan unas 2.000 libras, y están hechos solo de pastel. Desafortunadamente, cuando ves eso en televisión no alcanzas a ver el proceso, que dura entre cinco o seis días. Lo ves en 23 minutos con comerciales. No alcanzas a tener el sentido completo de esa torta. Por ejemplo, el carro torta que hicimos está hecho solo de pastel, tiene unos soportes para que no se caiga, pero tratamos de que más del 75 por ciento sea pastel, no menos, porque eso es lo que estamos haciendo: una torta. Yo no soy un escultor, soy un pastelero, y así es como miro los pasteles, no importa si es un cocodrilo de cuatro metros o un Transformer de cinco. Tenemos que hornear y en eso es lo que somos buenos”.

¿Y les importa el sabor?

“Por supuesto. La torta tiene que ser bella, pero también te la vas a comer. Eso no me preocupa, porque siempre va a saber bien, no importa cómo la hagas: si es vainilla, red velvet, si usamos crema de mantequilla para el relleno. No me preocupa el sabor, porque el nuestro es realmente maravilloso, llevamos haciéndolo por muchos años. El concepto es importante y el sabor también”. ¿Qué significa la pastelería para usted? “Yo siempre le digo a la gente que está mi esposa, mis hijos y luego la pastelería. Así es como veo las cosas. La familia es fundamental y creo que la gente lo ve en el programa. Nosotros tenemos un hijo extra, que es la pastelería. Es mi quinto hijo, es parte de nosotros. Ahora bien, somos muy buenos separando las cosas, no importa qué pase en el negocio, siempre regresamos a casa. Ya es más fácil, antes éramos solo nosotros, y ahora tenemos un montón de empleados. Sabes, es que cuando la gente está celebrando, nosotros estamos trabajando. Sin embargo, la familia siempre está primero”. Publicidad

¿Trabajar en Carlo’s es una locura?

“Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en el día y no tenemos horarios establecidos. Ahora tenemos tres pastelerías en Brasil y ya es un poco diferente. Cuando hacemos cupcakes horneamos entre 35.000 y 40.000 en un día. Tenemos muchas personas trabajando aquí. Tenemos que surtir 19 pastelerías y en ellas vendemos entre 300 y 500 cupcakes por día, eso significa 30.000 en una semana. Cada día tenemos a alguien haciendo algo específico. Cada día algunos hacen cupcakes, otros hacen colas de langosta o cannoli. Siempre estamos haciendo algo. Tenemos una planta en Jersey que tiene 100.000 pies cuadrados (unos 10.000 metros cuadrados) y una gran cantidad de equipos. Son 10 hornos que pueden hornear 15.000 cupcakes cada vez que los llenamos. Tenemos mucho poder”.

¿Y cómo equilibrar

el azúcar?

“No podemos quedarnos con cero azúcar, porque hay productos fabulosos como las trufas de chocolate o nuestro cheesecake, que es perfecto. Ahora bien, no te comas tres cannolis, come uno. No te comas una porción de pastel que es para cinco personas, sino para una, y así estarás haciendo un buen balance. Yo como algo dulce cada noche, pero solo un poco, para poder disfrutarlo”.