“El ocio y el placer han sido desplazados en la sociedad colombiana y antioqueña”: David Escobar

Desde los sesenta, cuando los nadaístas peregrinaban a Otraparte para compartir charlas y caminatas con Fernando González, Envigado es la capital filosófica de Antioquia —estuve a punto de decir que se trataba de una Atenas entre las montañas—. En sintonía con ese espíritu de conversación, desde el año pasado Comfama organiza el Festival de Filosofía de Envigado, un evento que convoca a profesores, estudiantes, ciudadanos para reflexionar sobre un tema. En la primera edición el pretexto de las conversaciones fue el amor. Esta vez, la programación irá del 21 al 23 de agosto y tendrá dos núcleos: el ocio y el placer.
