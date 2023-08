El nuevo libro del autor de El secreto de sus ojos narra la vida guerrillera en Argentina

Eduardo Sacheri hace parte de esa categoría de novelistas —envidiada por muchos— que han escrito libros llevados con éxito a la pantalla grande. Ese hecho los convierte en figuras visibles más allá de los círculos de los lectores tradicionales.

En su caso han sido dos las novelas suyas que al ser adaptadas al cine han despertado la curiosidad de los públicos. La primera fue La pregunta de sus ojos, que en cine se llamó El secreto de sus ojos y recibió el premio Óscar a la mejor película en lengua no inglesa. La segunda fue La noche de la Usina y se estrenó en cines con el título de La odisea de los giles.

Ahora Sacheri promociona Nosotros dos en la tormenta, su más reciente libro. Esta vez el relato reconstruye las luchas insurgentes en la Argentina.

¿Nosotros dos en la tormenta es su novela más política?

“Es una novela con un contenido político más directo y más polémico también. Con miradas antagónicas aunque no se expresen directamente, uno puede detectar por dónde andan las simpatías o las preferencias de los interlocutores, lo que parece ser una experiencia agradable o interesante.

Tanto fuera de Argentina, como dentro del país me importaba mucho que no tuviera una recepción facciosa, que estos la recibieran bien y aquellos mal, sino que fuera recibida independientemente de la postura de cada quien”.

¿Es difícil lograr ese balance?

“Suelo pensar como lector al escribir. En una novela me gusta que me estimule a pensar, y no me gusta, como decimos en Argentina, ‘bajando línea’, que sienta que me indica el camino de la luz, porque hay mucha ficción construida así, y a mí no me gusta como lector; no me gusta ejercer como escritor lo que padezco como lector.

La novela está construida con numerosos puntos de vista, poderosos puntos de vista que son como 12 en total, para que el lector se acomode donde le plazca y antagonice con quien quiera”.