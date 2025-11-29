Dua Lipa rindió tributo a Shakira en Bogotá con ‘Antología’: así fue el momento y reacciones de los fans

Dua Lipa emocionó a Bogotá la noche del 28 de noviembre al interpretar ‘Antología’, uno de los himnos más emblemáticos de Shakira, durante su concierto del Radical Optimism Tour en el Estadio El Campín. La artista británico-albanesa no solo repasó éxitos como Break My Heart y Be The One, sino que sorprendió al público con un gesto que se había convertido en tema de conversación días antes del show. La expectativa venía creciendo desde que, horas antes del concierto, se filtró un video de la prueba de sonido en el que se escuchaba a Dua Lipa ensayando ‘Antología’. En contexto: Video | Se filtró la canción local que cantaría Dua Lipa en Bogotá: escuche el ensayo del concierto Ese clip viral encendió las redes y confirmó las sospechas: Bogotá también recibiría un tributo especial, como ya había ocurrido en Santiago con Tu falta de querer (Mon Laferte), en Buenos Aires con De música ligera (Soda Stereo) y en Lima con Cariñito.

“Si la conoces, esto es para ti”: el momento del homenaje

Cuando subió al escenario y tomó el micrófono, la artista dejó claro lo que venía:“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”, dijo antes de comenzar a interpretar el clásico de Shakira.

Los videos difundidos por asistentes muestran a Dua Lipa con una pronunciación cuidada y una gran emoción, mientras miles de fanáticos coreaban cada frase del tema. El estadio entero se transformó en un coro multitudinario que acompañó a la cantante en lo que muchos describieron como un “momento mágico” de la noche.

Antes de cantar, Dua Lipa dedicó unas palabras a Shakira: “hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo.”

La respuesta fue inmediata. Gritos, lágrimas, abrazos y un estallido emocional recorrieron El Campín mientras sonaban los primeros acordes de Antología.

La filtración que encendió las redes

Horas antes, el ambiente ya estaba cargado. Un video grabado durante el ensayo se había viralizado, revelando lo que parecía ser la canción local elegida por Dua Lipa para homenajear a Bogotá. En el clip se escuchaba claramente su voz interpretando Antología, lo que desató expectativas entre los fans.

Este gesto hace parte de una dinámica que la artista adoptó durante su gira internacional: interpretar un cover distinto en cada ciudad, como forma de conectar con las culturas locales. “Esta fue mi idea”, explicó en una reciente entrevista. “Pensé que sería divertido que cada noche tocáramos una canción diferente.” Conozca: Se canta en español: las icónicas canciones que Dua Lipa ha interpretado durante su Radical Optimism Tour Hasta octubre, durante su paso por Estados Unidos, la cantante ya había interpretado más de 57 covers. Con las fechas en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, ese número superó los 60.