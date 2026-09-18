¿La música barroca muerde? ¿El Quijote es aburrido? Concierto en Eafit despeja las dudas

En la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica de Eafit, el maestro Alejandro Posada le da instrucciones a Edwin García sobre los parlamentos que recitará durante el concierto Las aventuras de Don Quijote, que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a las once de la mañana en el Auditorio Fundadores de Eafit.

La idea del montaje es juntar en el escenario una pieza de la música barroca, el performance de un actor y el trabajo artístico de Elizabeth Builes. Aunque el concierto se planeó con independencia de la Fiesta del Libro y la Cultura, Clara Cristina Acosta, programadora cultural de Eafit, confiesa su satisfacción de que coincidiera con el año en el que el personaje de Cervantes es el protagonista de El Cuentico Amarillo.

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Y, como el concierto tiene un objetivo didáctico, hablemos de algunas cosas. Comencemos con la parte musical. La suite del Quijote fue compuesta por Georg Philipp Telemann, uno de los principales exponentes de la época barroca. De él dicen los expertos que fue uno de los compositores más fecundos de la historia de la música sinfónica. De hecho, uno de los pasajes hablados del concierto en Eafit trata específicamente de la fecundidad musical de Telemann. “La cantidad de piezas de música de cámara que escribió es prácticamente incontable”, se lee en una página web especializada en música clásica.

El concepto “música de cámara” explica dos cosas que el público verá durante el concierto. Primero, el maestro Posada no dirigirá desde un podio. Esta vez lo hará frente a un clavecín, un instrumento parecido al piano, pero con un sonido más antiguo. Además, la gente echará de menos las filas de percusión y metales de la orquesta sinfónica. La música barroca fue escrita en su mayoría para agrupaciones compuestas exclusivamente por cuerdas (violines, violas, violonchelos, contrabajos). Estas características y otras más serán conversadas por el actor y el maestro Posada en el concierto. Así está pensado en el libreto de Clara Cristina Acosta.