Comfama celebra éxito de jornada pluricultural y dice que en el futuro evitarán el término “brujería” y usarán “ancestralidad” para evitar controversias

El Festival Popular de Burjería de Comfama, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Claustro, desató una ola de críticas que puso a la caja de compensación en el centro de la polémica nacional. Le puede interesar: ¿Concejo quiere acabar con el Festival de Poesía de Medellín? Se dijo de todo. Algunos pedían cancelar el festival diciendo que iba en contra los valores antioqueños, otros decían que un evento como este tendría consecuencias nefastas para el destino del departamento, que recaerían sobre nosotros maldiciones, algunos, incluso, fueron al lugar a rezar, pero más allá de la superstición, la molestia general tenía que ver con el uso de los recursos, si un evento de este tipo vale pena.

Pasado el festival y la polémica, David Escobar, director de la institución publicó una Carta a los antioqueños en la que se refiere a la controversia, pide disculpas y reflexiona sobre el papel de Comfama. En cuánto al uso de la palabra brujería, que fue lo que desató la controversia, más allá de las actividades que proponía el festival dijo: “un proyecto cultural como el nuestro, que busca que los colombianos nos reconozcamos en la diferencia, aprendamos a convivir en paz y ampliemos nuestros horizontes intelectuales, existenciales y estéticos, no tendría que usar palabras que dividen y polarizan de esta manera. Por esto y por las consecuencias que trajo, ofrezco, personalmente en mi rol de director y en nombre de nuestro equipo directivo, mil disculpas”, escribió Escobar.

