Comfama celebra éxito de jornada pluricultural y dice que en el futuro evitarán el término “brujería” y usarán “ancestralidad” para evitar controversias

El Festival Popular de Burjería de Comfama, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Claustro, desató una ola de críticas que puso a la caja de compensación en el centro de la polémica nacional.
Se dijo de todo. Algunos pedían cancelar el festival diciendo que iba en contra los valores antioqueños, otros decían que un evento como este tendría consecuencias nefastas para el destino del departamento, que recaerían sobre nosotros maldiciones, algunos, incluso, fueron al lugar a rezar, pero más allá de la superstición, la molestia general tenía que ver con el uso de los recursos, si un evento de este tipo vale pena.