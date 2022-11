Por cábala Wilson Mendoza Jaramillo piensa celebrar por todo lo alto los once años de labores culturales de la librería Grammata. “Puede sonar muy supersticioso, pero lo voy a hacer así”, dice. El aniversario once será el 11 de noviembre de 2023. Sin embargo, no dejará pasar en blanco el cumpleaños diez: ha dispuesto que del 15 al 20 de noviembre los lectores reciban descuentos del 20 y 30% por compras en efectivo en alguna de las tres sedes de la librería en la ciudad: sector Estadio, Laureles y La Pascasia. “Quise celebrar así los diez años”.

La palabra aprendizaje es la que resume la experiencia de Wilson en esta década al frente de una librería. “Al librero le toca saber de contabilidad, de economía, de administración, de filosofía. El hecho de conversar sobre un libro con un médico, un economista, con un historiador te da un panorama mucho más amplio del tenías”.

Y en efecto, la librería combina la naturaleza comercial con la de sitio de cultura y conversación. Busca la rentabilidad financiera y el crecimiento cultural. “He querido que Grammata sea un entorno cultural en el que la gente pueda venir a conversar”, dice.