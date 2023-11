El Museo de Antioquia está de cumpleaños. Esta semana celebra 142 años de historia y aunque no ha sido un año para nada fácil, tiene razones de sobra para festejar y la ciudad también.

“Cuando llegué al museo me pareció que siempre había sido una institución inquieta con relación a su presencia en el centro de Medellín. Inclusive, Manuel Uribe Ángel dijo que tener al museo en el centro, junto al ruido de los bares, en esa época de las galleras, se mezclaba con esa intención académica, investigativa, que él quería darle al museo como biblioteca y centro de ciencia.

“Yo creo que es un deber de los museos tener conversaciones de mucha calidad sobre el contexto en el cual están asentados. Los museos no sólo son contenedores y custodios de patrimonio, sino que deben poner ese patrimonio en valor, al servicio del pensamiento crítico, de la democracia, del debate, porque eso le da al arte una dimensión mucho mayor que la del entretenimiento o el cultivo de la belleza. Le da al arte un propósito, y un propósito colectivo, que dice muchísimo en nuestras sociedades y en el presente”.

El cerramiento de la plaza va en contravía de los propósitos del museo...

“Sí. El museo es un actor ciudadano más y no solamente debe ser entendido como un contenedor de joyas, por decirlo así, inclusive nosotros tratamos de no usar esas categorías porque ser tratados como joyas impone una situación de control que no es beneficiosa para esa propuesta que nosotros queremos hacer desde el museo, que es verdaderamente una construcción de ciudadanía, incluyente.

Para nosotros es tan importante el indicador turístico como el indicador de visitas de estratos 1, 2 y 3, de niños, de estudiantes. Nosotros queremos ser un museo usado, en el mejor sentido de la palabra, es decir, un museo útil. Y ese valor de utilidad en nuestro contexto, en nuestra realidad, en la sociedad a la que hoy pertenecemos, en los retos que atravesamos hoy como seres humanos de este tiempo, nos permite o nos obliga a que ese valor de utilidad por supuesto tenga una condición de audacia, porque ser conservados, para que no nos pase nada, nos aísla y nos congela”.

¿Qué significa la muerte del maestro Fernando Botero para ustedes como museo?

“Significa entrar a un nuevo nivel de gestión de la institución, en el sentido en el que nuestro gran mecenas desde los años setenta, por ser un donante excepcional para la institución, en la colección, inclusive en su apoyo con entes tanto privados como públicos, ya no está presente y queda la necesidad de mayor empoderamiento y agenciamiento desde el mismo museo y desde la misma institución”.

Mucha gente apenas está viendo la magnitud del maestro y de su obra...

“Hay un renacimiento muy grande de la valoración sobre su persona y sobre su obra. Una muestra es el comportamiento del mercado recientemente, y otra, el interés que ha venido suscitando en distintas instancias que posiblemente lo veían de una manera, y ahora con su muerte y todo lo que se ha hablado, tal vez estén renovando esa mirada.

Yo creo que estamos asistiendo a lo que significa verdaderamente la palabra legado. Nosotros hoy estamos asumiendo lo qué significa ser los custodios de todo eso que significaba esa persona y eso tendrá que representar para el museo un empoderamiento diferente, inclusive para la misma defensa del valor de ese patrimonio, no en lo económico, sino en el capital simbólico que representa tener esa obra y esa conexión con Botero”.