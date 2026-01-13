Conozca la pintura del paisa Federico Fernández Gärtner que se prepara para el Salón Nacional de Pintura en Bogotá

La presencia de Federico Fernández Gärtner en el Salón Nacional de Pintura no responde a una irrupción tardía ni a una validación repentina. Se trata del resultado de una práctica sostenida, construida desde el dibujo, la observación y una relación insistente con lo cotidiano, que hoy lo sitúa en uno de los escenarios de circulación más visibles del arte contemporáneo en Colombia.
Nacido en Medellín, Fernández Gärtner llegó a la pintura desde el diseño gráfico, un territorio que le entregó herramientas técnicas y, al mismo tiempo, una incomodidad temprana. La ilustración fue el primer espacio de fuga: allí aparecieron el acrílico, el óleo, la acuarela y un interés persistente por el dibujo como estructura. “Siempre estaba esa búsqueda, tratar de lograr lo que yo percibía con mis ojos”, cuenta en una conversación con EL COLOMBIANO.
Puede leer: Murió Beatriz González, una de las grandes maestras del arte colombiano
Con el paso del tiempo, esa distancia frente a la lógica funcional del diseño se volvió más clara y el trabajo personal empezó a operar en otra frecuencia, más abierta al riesgo y a la incertidumbre. “En el arte empecé a encontrar esa sorpresa; en el diseño, desde que empezaba ya sabía a dónde iba”, señala. Esa diferencia marcó un desplazamiento definitivo hacia una práctica donde el proceso importa tanto como el resultado y donde la obra funciona como puente con el espectador.