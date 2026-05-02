Rescatan a 15 personas que habían sido secuestradas en Riohacha, La Guajira

Tropas del Gaula Militar rescataron a 15 personas que habían sido secuestradas en zona rural de Riohacha, La Guajira.

Entre las personas que estaban secuestradas estaba una mujer en estado de embarazo y tres menores de edad.

En otras noticias: JEP acredita a ‘Simón Trinidad’ como víctima en caso UP y define su rol en el proceso

Todos ellos habrían sido secuestrados e intimidados por aproximadamente 10 presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Luego les robaron sus pertenencias personales y fueron llevados hasta una zona remota donde empezaron a exigir altas sumas de dinero por su liberación.

Vea también: Funcionario de Satena fue secuestrado en el Catatumbo; aerolínea suspende operación en Norte de Santander

Pero hasta allí llegaron las autoridades, quienes los obligaron a huir del lugar, dejando abandonadas a las 15 personas.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y protección de la población civil en esta región del país, e invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que atente contra la tranquilidad, a través de la línea gratuita 147”, informó el Ejército.