¡Confirmado! Caifanes regresa a Medellín este año: fecha y precios de las boletas

Es un hecho, la mítica banda de rock mexicana Caifanes estará de vuelta en Colombia como parte de la gira que tienen planeada para este año. Al país vendrán en septiembre y se presentarán en Cali, Manizales y Medellín.

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La gira de la banda empezó el pasado mes de febrero en la ciudad de San Pablo del Monte, en México, y se extenderá hasta noviembre, pues está presupuestado que termine el 21 de ese mes en la ciudad de Hermosillo, también en México. A lo largo del año, la banda recorrerá varios países, además de Colombia, se presentarán en El Salvador, Chile, Perú, Argentina, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, España, Inglaterra y varias ciudades de Estados Unidos.

“El orgullo de ser latino, de poder comprender la emoción que significa abrazar al compañero de al lado, que hasta hace 30 minutos era un perfecto extraño y quizá hasta soltar una lágrima mientras se funden en un abrazo y cantan al ritmo de Los Dioses Ocultos. Nos vemos muy pronto. Abrazos”, escribieron los integrantes de la banda al anunciar la gira a través de su cuenta de Instagram.

Los conciertos en Colombia serán todos en septiembre. El viernes 11 en Cali, en la Arena Cañaveralejo, el jueves 17 en Manizales, en la Plaza de Toros, y finalmente el sábado 19 en Medellín, en el City Hall El Rodeo.

Las entradas se podrán adquirir a través de ticketmaster.co así: para clientes del Banco Falabella desde el próximo miércoles 8 de abril a partir de las 9:00 a. m. y con todos los medios de pago desde el viernes 10 de abril a partir de las 10:00 a. m.

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Caifanes es una banda mexicana de rock alternativo fundada en 1987. A lo largo de su trayectoria han tenido dos temporadas de actividad, la primera entre 1987 a 1995​ y la segunda desde 2011 hasta la actualidad.

En 1988 lanzaron su álbum debut, Caifanes. Desde entonces han lanzado tres discos más: El Diablito (1990), El Silencio (1992) y El Nervio del Volcán (1994).