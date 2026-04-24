Un concierto sinfónico para celebrar el Día de la Niñez con una travesía por la naturaleza

Este sábado 25 de abril se celebra en Colombia el Día de la Niñez y el festejo se hará en medio de un recorrido sinfónico por la geografía del país con el concierto Bosque Encantado Sinfónico, una travesía que invita a descubrir la riqueza de los ecosistemas colombianos a través de la música y la fantasía.

Le puede interesar: Tras 43 años de historia, así ha cambiado la Orquesta Filarmónica de Medellín

“Emprenderemos en familia un recorrido por historias y paisajes sonoros para explorar la biodiversidad, su belleza y también su fragilidad, que nos compromete. Las canciones del concierto no solo son melodías, son herramientas de sensibilización ecológica”, dice el comunicado del evento.

Bosque Encantado Sinfónico es posible a través de una alianza entre Parque Explora, el Planetario de Medellín, la Orquesta Sinfónica Eafit, Estratosfera Visual y Bosque Encantado, el proyecto artístico del Colectivo Animal.

El concierto, que incluye más de 60 artistas en escena, recrea en formato sinfónico las canciones de los discos de Bosque Encantado –que en 2018 estuvo nominado a los Grammy Latinos–, mezclando ritmos colombianos y contemporáneos en canciones cuyos protagonistas son los animales, la Arañita Tejedora, La Tortuga Josefina, La Danza de los Lobos, Alejillo el Aramadillo y el rap del abuelo Búho, entre otros. La dirección musical estará a cargo del maestro Jeisson Segura.