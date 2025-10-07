Con una ovación para Rodrigo Saldarriaga, se abrió el telón del Festival Colombiano de Teatro

El telón se alzó y, antes de cualquier palabra sobre el escenario, el aplauso fue para él. Para Rodrigo Saldarriaga, maestro, actor, director y creador del Pequeño Teatro de Medellín, cuya memoria fue el eje emocional de la noche inaugural del Festival Colombiano de Teatro 2025 el pasado lunes. En la sala que lleva su nombre desde hace una década no cabía un alma más: actores, gestores, alumnos, amigos y espectadores se reunieron para celebrar el inicio de la edición número 24 del festival y los 50 años de una compañía que hoy es sinónimo de resistencia, formación y arte público. La directora del festival, Yacqueline Salazar, fue clara al abrir la ceremonia. “Esta ciudad tiene que celebrar más a este grupo emblemático del teatro colombiano”, dijo al entregar una placa conmemorativa a la familia del Pequeño.

Beatriz Omaira Rodríguez y Eduardo Cárdenas recibieron la placa conmemorativa por los 50 años del Pequeño Teatro, en memoria del maestro Rodrigo Saldarriaga, durante la apertura del Festival Colombiano de Teatro. FOTO cortesía

En medio de aplausos, subieron al escenario Eduardo Cárdenas, actual director general, y Omaira Rodríguez, actriz de planta desde 1982, para recibir el reconocimiento. Ambos recordaron los orígenes del grupo en los años setenta y la figura de Rodrigo como columna vertebral del proyecto. “Rodrigo fue mi mentor, mi amigo. Él nos enseñó a leer, a respirar, a tener voz. Nos dio sueños que hoy estamos cumpliendo”, contó Rodríguez en entrevista con EL COLOMBIANO, emocionada. Para ella, los 50 años del Pequeño no solo celebran la historia de una institución, sino la continuidad de un legado vivo que hoy sigue formando artistas, creando repertorio y sosteniendo funciones abiertas al público con entrada libre y aporte voluntario. La apertura artística corrió por cuenta del Teatro Libre de Bogotá, dirigido por Ricardo Camacho, otro pionero del teatro colombiano que compartió caminos paralelos con Saldarriaga. La obra elegida: Crimen y Castigo, una adaptación sobria e intensa de la novela de Fiódor Dostoievski.

El actor Diego Barragán, en el papel de Raskolnikov, protagoniza la intensa adaptación de Crimen y castigo del Teatro Libre de Bogotá, obra que inauguró la edición 24 del festival en la sala Rodrigo Saldarriaga. FOTO cortesía