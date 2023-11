La historia parece sacada de un cuento de Gabriel García Márquez: a punta de palabrería y arrojo, un hombre de la periferia del país acumuló un poder tal que puso a tambalear al Estado colombiano. Bien visto, este es el resumen de varias historias: de la de Tirofijo, de la de Pablo Escobar, de la de... en este caso se trata de la de David Murcia Guzmán. El relato ha sido reconstruido en DMG, el sueño de la Hormiga, la más reciente serie documental de La No Ficción.

El producto periodístico, que tardó catorce meses en realizarse y que está disponible en la plataforma Spotify, cuenta con la conducción de una de las voces más recordadas de la radio nacional: la de Félix de Bedout. EL COLOMBIANO habló con el periodista sobre los descubrimientos que la serie les ofrece a los amantes de los pódcast documentales.

Le puede interesar: Tras la pista del Inspector, el autor de Revelaciones del Bajo Mundo

La historia de David Murcia tiene tintes muy surrealistas, ¿qué recordó o descubrió siendo el host de esta serie?

“Recordaba muchas cosas, pero creo que fueron más las que descubrí. Obviamente, en principio, en La W hicimos un seguimiento muy cercano de lo que fue todo el fenómeno de DMG y nosotros hicimos varias de las revelaciones del caso. Pero cuando me llamó la gente de La No Ficción para proponerme el podcast yo les dije que sí, que me parecía interesante, que me parecía un buen tema. En el camino lo que fui descubriendo gracias a ellos fue impresionante, porque creo que lo interesante del podcast es que va mucho más profundo a lo que ya se conoce. El trabajo retrata lo que fue DMG como fenómeno social, que es una cosa que a mí me sorprendió. Uno sabía que era un fenómeno gigante, pero no tenía idea de su profundidad en regiones como en el Putumayo”.