La efusiva celebración de Karol G tras ganar el Latin Grammy

Este jueves, segundos antes de interpretar Bichota en medio del Bichota Tour en Nueva York, Karol G se enteró de que ganó el Latin Grammy a Mejor Interpretación de Reguetón.

“Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Bichota y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami” añadió antes de interpretar el sencillo que ha ocupado los primeros puestos en las listas de América Latina, Estados Unidos y el mundo.