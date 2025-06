Colombia participará en el mayor festival de animación del mundo

Este no es tu jardín también ha estado presente en otros festivales como el Festival Internacional de Cine de Róterdam (Países Bajos, 2025), Festival Internacional de Cortometrajes de Dresde (Alemania, 2025), Festival de Artes Digitales de Atenas (Grecia, 2025), Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI, 2025), entre otros.

Este año, el cortometraje Este no es tu jardín , dirigido los colombianos Carlos Velandia y Angélica Restrepo, integra la Selección Oficial Off-Limits . Esta producción hace un viaje por el altiplano de Bogotá para traer al presente las especies de flora que han habitado este lugar en los últimos 500 años, desde la época precolombina.

En el Mercado Internacional de Cine de Animación (Mifa), Proimágenes Colombia, junto a Comfama y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, estarán presentes en el stand C-02. Allí, junto a programas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, conformarán un espacio para promover la animación latinoamericana y acompañar a su numerosa delegación.

Colombia también estará participando en Mifa Pitches, la sección del festival en la que, año a año, creadores audiovisuales de todo el mundo tienen la oportunidad de presentar sus proyectos originales de animación que aún se encuentran en desarrollo. En esta ocasión estará la coproducción Foldara (Canadá, México, Colombia), que cuenta con la dirección de Danna Galeano.

Puede leer: Natalie Portman y John Krasinski, buscan La fuente de la juventud en su nueva película

Otra producción participante será Pink Punk Delta (España, Eslovaquia, Chile, Colombia), largometraje que cuenta la historia de Mar, una niña de 11 años cuyo hogar está amenazado por las consecuencias del cambio climático.

Por su parte, Where is my espresso?, de Andrés Felipe Rodríguez y Joan Sebastián García, bajo la producción de Luisa Fernanda Velásquez Carrera, fue seleccionado en Mifa Pitches, pero en la categoría de cortometrajes.