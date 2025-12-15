x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La película ‘Un poeta’ sigue recibiendo galardones: ganó cuatro premios en el Festival de Cine de La Habana

La película del director de cine antioqueño, Simón Mesa Soto, recibió el premio en la categoría Mejor película de ficción. Este martes se conocerá si Un poeta logró entrar en la shortlist para las nominaciones a los Premios Óscar 2026.

  • Ubeimar Ríos es el protagonista de Un poeta. El actor ganó en el festival cubano el premio a Mejor actuación masculina. FOTO: Ocultimo
    Ubeimar Ríos es el protagonista de Un poeta. El actor ganó en el festival cubano el premio a Mejor actuación masculina. FOTO: Ocultimo
El Colombiano
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

La película del cineasta antioqueño Simón Mesa Soto continúa ganando aplausos y premios en el extranjero. Un poeta ganó cuatro premios en la edición 46 del Festival Internacional de Cine Latinoamericano, también conocido como Festival de Cine de La Habana.

Lea: Un poeta sigue agrandando su palmarés: cinta brilló en el festival El Gouna de Egipto

El evento, realizado entre el 4 y 14 de diciembre, es uno de los espacios más relevantes del cine latinoamericano y en sus casi cinco décadas de trayectoria ha ganado reconocimiento gracias a que es una plataforma que permite visibilizar producciones y realizadores de diferentes países de la región.

En 2025, Un poeta fue una de las películas de la selección del festival que recibió más galardones, representando así el talento del cine colombiano contemporáneo. En total, la cinta de Mesa recibió cuatro premios Coral, los galardones entregados en el evento con forma de estos animales que habitan en el Mar Caribe.

Uno de los reconocimientos que se llevó la película fue el Premio Don Quijote, el cual es entregado por la Federación Internacional de Cineclubs. Este lo elige un jurado conformado por cineclubistas de cualquier país del mundo. El otro fue el Premio Signis de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, galardón otorgado a aquellas cintas que promueven la paz, la justicia y la dignidad humana.

Un poeta también recibió el Coral a Mejor actuación masculina para Ubeimar Ríos y el más importante de los premios: el de Mejor largometraje de ficción.

Los premios del Festival de Cine de La Habana se suman a la extensa lista de reconocimientos que ha recibido esta cinta desde su estreno en mayo de 2025 en el Festival de Cannes. La acogida de la película ha sido tan exitosa que Un poeta será quien represente a Colombia en los Premios Óscar y este martes se conocerá si la producción colombiana logró entrar en el shortlist de la Academia conformada por aquellas que aspiran a estar entre las 5 nominadas finales de la categoría Mejor película internacional.

En el festival cubano, la otra cinta que recibió múltiples reconocimientos fue la brasileña El agente secreto, que ganó cinco galardones, entre ellos el Coral a Dirección, Guion y Dirección Artística. La película protagonizada por Wagner Moura es también una de las nominadas a los Globo de Oro 2026 en las categorías Mejor película dramática, Mejor película de habla no inglesa y Mejor actor.

Siga leyendo: De “Una batalla tras otra” a “Frankenstein”: estos son los nominados de los Golden Globes 2026

Temas recomendados

Cultura
Cine
Festivales de cine
Películas
Cine colombiano
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida