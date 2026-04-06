Las malas críticas no importaron: Super Mario Galaxy arrasó en taquilla y es el mejor estreno del año

Ni Bowser ni las malas críticas detienen a Mario Bros. La película animada Super Mario Galaxy, secuela de la exitosa cinta de 2023 producida por Illumination y Nintendo, recaudó 372,5 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global, convirtiéndose en el mayor estreno del año en Hollywood.
Solo en Norteamérica, la cifra llegó a 190,1 millones de dólares en sus primeros cinco días en cartelera, incluyendo el arranque del miércoles que aprovechó las vacaciones de primavera en Estados Unidos.