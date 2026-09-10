Una historia grabada en Colombia y la vida de Rocky llegan al TIFF: estas son las películas más esperadas del festival

Los famosos de Hollywood ya están en Toronto para la edición 51 del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que comienza este jueves con más de 200 películas en programación y estrenos protagonizados por celebridades como John Malkovich, Penélope Cruz, Helen Mirren, Adam Driver, Daniel Kaluuya y la estrella del k-pop Lisa.

Después de los festivales de Venecia y Telluride, el TIFF recibe a cientos de miles de asistentes que llegan a Toronto para ver algunos de los estrenos más esperados del año y encontrarse con sus protagonistas en las alfombras rojas.

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En el centro de esta edición están las historias de superación y de triunfadores inesperados. Una de ellas es Yo Soy Rocky, dirigida por Peter Farrelly, ganador del Óscar por Green Book. La película cuenta la improbable historia de cómo un entonces poco conocido Sylvester Stallone se enfrentó a Hollywood para llevar a la pantalla grande, con él como protagonista, la película que cambiaría su vida.

La noche de apertura estará reservada para Being Heumann, dirigida por Sian Heder, responsable de CODA. El drama biográfico cuenta la historia de la activista Judy Heumann y su lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. La producción de Apple TV está protagonizada por Ruth Madeley y Mark Ruffalo.

Otra de las historias biográficas que llegará al TIFF es Villeneuve: The Rise of a Legend, que reconstruye el ascenso del piloto de automovilismo Gilles Villeneuve, desde sus inicios humildes en Quebec hasta llegar a la cima de la Fórmula 1.