42 películas y documentales gratis en Medellín: así será el FICDEH 2026

Un año antes de que Soraida Chindoy naciera, un grupo de ingenieros del centro del país encontró en las montañas del Putumayo lo que, para su profesión, sería considerado un tesoro: el mayor yacimiento de cobre y molibdeno de Colombia. Lea: Un día para descubrir el Macondo que Netflix montó para Cien años de soledad Sin siquiera haber pisado esta tierra, podría decirse que algunas de las condiciones de la que sería la vida de Chindoy ya estaban puestas sobre la mesa. La líder indígena inga, una comunidad que habita en Condagua, un resguardo ubicado a treinta minutos de Mocoa, es quien en los últimos años ha encabezado la lucha contra las compañías extranjeras que quieren explotar los recursos naturales de su tierra natal. Es esa la historia, junto con la de la vida de Soraida, la que cuenta Kaugsankamalla: mientras vivamos, el documental dirigido por Chindoy y por la cineasta peruana Karoline Pelikan que se estrenará en Medellín en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH).

Desde este miércoles hasta el 19 de agosto, en once ciudades y más de 30 municipios del país se llevará a cabo este evento que promueve y defiende los derechos humanos por medio de la visibilización de películas, cortometrajes y documentales que tengan como preocupación central la vida, la justicia y la paz. En la edición número 13 de FICDEH, 76 producciones provenientes de 12 países conformarán la selección oficial. “Este festival es un acto de fe en el poder transformador de las personas, donde cada voz, cada historia, cada lucha suman a un cambio colectivo. Hoy más que nunca este festival tiene sentido”, afirma Diana Arias, directora del festival. Este evento, que nació en Bogotá en 2013, salió de la capital colombiana tres años después de su primera edición. Una de las primeras ciudades visitó fue Medellín y, desde entonces, ha tenido una franja de programación en la capital antioqueña.

Este año, el tema central del FICDEH es “¡Sí hay acción humana!”, que es una celebración de las acciones cotidianas y la resistencia colectiva que transforman los territorios día a día. Para compartir las historias que dan cuenta de esto, el festival tendrá 42 proyecciones de películas, cortometrajes y documentales en la ciudad y municipios cercanos. La inauguración será este martes en Bogotá, pero en Medellín el evento iniciará este jueves 13 de agosto con la proyección de Uno entre un millón, producción dirigida por Jack MacInnes e Itab Azzam, que fue grabada durante diez años y sigue la travesía de una niña siria refugiada en Alemania hacia su país de origen. La proyección será en el Colombo Americano, a las 6:30 de la tarde. A pesar de que son numerosas las películas internacionales que gracias al festival por primera vez se podrán ver en Colombia, también hay varios estrenos nacionales que hacen parte de la programación. Uno de ellos es la película sobre Chindoy, que se podrá ver este viernes 14 de agosto a las 06:30 de la tarde en el Museo Casa de la Memoria.

Otro es Bojayá, la verdad desde adentro, documental que hace parte de las medidas contempladas en la Ley 2087 de 2021, la cual honra la memoria de las víctimas de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, y promueve la realización de esta producción con el fin de honrar, visibilizar y proteger la historia de la búsqueda de justicia de este pueblo. Su estreno será el sábado 15 de agosto, a las 7:00 de la noche, en el Colombo Americano. También sobre el conflicto armado colombiano, durante el festival se presentará Cuando la palabra se hace búsqueda, un documental que “revela el papel fundamental de los aportantes de información, en las voces de quienes participaron directa e indirectamente en las hostilidades y que, desde el compromiso, han decidido sumarse al proceso humanitario de la búsqueda liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas”, explica la reseña. Su proyección está programada para el martes 18 de agosto, a las 5:30 de la tarde, en la Biblioteca Débora Arango. Durante los siete días que el FICDEH estará en Medellín, la programación, que incluye actividades en otros municipios del Valle de Aburrá como Bello, Envigado y La Ceja, tendrá todas sus proyecciones con entrada libre. Siga leyendo: Premios Macondo 2026: películas nominadas llegarán por primera vez a la televisión pública

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