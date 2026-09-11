Por qué un documental sobre Gaza recibió una ovación de 25 minutos en uno de los festivales de cine más importantes del mundo

Durante 25 minutos, en la Sala Grande del Festival de Cine de Venecia, cientos de personas aplaudieron de pie a NAZA, el documental dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor que es el producto de una extensa investigación sobre las operaciones militares de Israel en Gaza. La ovación superó la que el año pasado recibió la película nominada al Óscar, La voz de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, que alcanzó alrededor de 23 minutos y que también abordaba la guerra en Gaza. Ahora esta nueva producción rompió el récord de la más aplaudida en la historia del festival. Lea: Elon Musk y Sam Altman llegan al cine: las películas que retratan a dos de los hombres más poderosos del mundo Con una duración de 80 minutos, este es el único documental que compite por el León de Oro en esta edición de La Mostra. La película fue incorporada al programa de Venecia a finales de agosto y tuvo su estreno mundial el 10 de septiembre en la Sala Grande. Pero más allá de su recepción, lo que hace particular a NAZA es el acceso que sus realizadores consiguieron a quienes estuvieron del otro lado de las operaciones que investigan. Abraham y Szor entrevistaron a 24 soldados y miembros de los servicios de inteligencia israelíes, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Sus rostros y voces fueron modificados digitalmente para proteger sus identidades. Las conversaciones se grabaron durante casi tres años, principalmente de noche y en azoteas de Tel Aviv, mientras los realizadores construían una relación de confianza con sus fuentes. La película no presenta sus testimonios como una reconstrucción externa de los hechos: son los propios protagonistas quienes describen los sistemas que, según ellos, utilizaron durante las operaciones en Gaza.

“Dejamos que los soldados y los oficiales hablaran sobre lo que hicieron”, le explicó Abraham a la agencia internacional AFP. La pregunta que guiaba las entrevistas, según el director, era sencilla: querían conocer con el mayor nivel de detalle posible cómo funcionaban los sistemas utilizados para matar en Gaza. Szor contó que algunos de los entrevistados mostraron arrepentimiento, mientras que otros hablaron con indiferencia o incluso orgullo. Los directores decidieron no convertir esas emociones en el centro de la película.

Por su parte, los entrevistados describen herramientas que utilizan grandes cantidades de información, incluida la obtenida de redes de telecomunicaciones y teléfonos, para identificar personas que posteriormente pueden convertirse en objetivos militares. Según los testimonios recogidos en la película, algunos de esos sistemas que usan inteligencia artificial permitían conocer incluso lo que ocurría dentro de los edificios antes de que fueran atacados. Le puede interesar: De Euphoria a la gran pantalla: Rosalía podría protagonizar Wet, nueva película de Alma Har’el

Los militares que participaron en la producción describen también situaciones en las que los ataques podían ejecutarse aun cuando se sabía que en los edificios había civiles. En algunos casos, hablan de un número elevado de posibles víctimas alrededor del objetivo que se buscaba eliminar. La película utiliza imágenes de las propias herramientas y reconstrucciones visuales para explicar cómo aparecen los edificios de Gaza en estos sistemas y cómo se clasifican los posibles objetivos. Algunos de los entrevistados incluso dibujan esquemas para explicar el funcionamiento de los programas. Uno de ellos compara la experiencia con un videojuego, mientras otro afirma que la sensación es parecida a la de “sentirse un poco como Dios”.

¿Qué significa NAZA?

El título hace referencia a un término utilizado por los servicios de inteligencia israelíes para hablar del número estimado de civiles que podrían morir en un ataque, según explican los realizadores y los testimonios recogidos. Los directores sostienen que esa lógica permite entender cómo la vigilancia masiva y la selección de objetivos pueden terminar conectadas con ataques que provocan numerosas víctimas civiles. NAZA busca precisamente mostrar esa cadena desde el interior del sistema.

Esta producción está basada en investigaciones realizadas por los medios de comunicación +972 Magazine, Local Call y The Guardian, las cuales fueron publicadas entre 2023 y 2025.

La producción estuvo a cargo de The Guardian y JW Films, de Jim Wilson, mientras que Jonathan Glazer, director de La zona de interés, figura como productor ejecutivo. La película fue realizada en hebreo e inglés.

Para sus directores, el documental no pretende solamente reconstruir cómo funcionan estos sistemas. También busca cuestionar la respuesta de los gobiernos occidentales frente a la guerra en Gaza. Abraham ha dicho que espera que la película contribuya a que los países que respaldan a Israel reconsideren ese apoyo y ejerzan presión mediante sanciones. El contexto que rodea a NAZA es el de una guerra que comenzó después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 73.500 palestinos han muerto y alrededor de 174.500 han resultado heridos desde entonces; esas cifras no distinguen entre civiles y combatientes. Israel sostiene que sus operaciones tienen como objetivo a Hamás y su infraestructura y ha acusado al grupo armado de operar en zonas residenciales y utilizar a civiles como escudos humanos. Ante la buena acogida y las discusiones que ha provocado el estreno de la película, este viernes, el gobierno israelí rechazó las revelaciones realizadas por la producción. “Los extractos citados incluyen afirmaciones sobre la estrategia nacional y militar que claramente escapan al conocimiento de soldados de rango inferior”, aseguró en un comunicado en el que criticó el uso de testimonios anónimos. Habrá que esperar hasta este sábado para conocer si NAZA recibirá el León de Oro tras mostrar el detrás de cámara de uno de los conflictos armados más letales de los últimos años. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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