Michael Douglas no quiere volver a la actuación: habla de su retiro del cine y critica la política en EE.UU.

El actor Michael Douglas ha asegurado que “no tiene intención” de volver al cine y afirma que si no ha trabajado desde 2022 “ha sido a propósito” porque se dio cuenta de que “tenía que parar”, aunque rehuye hablar de “retiro”.

“No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar.” Llevo casi 60 años trabajando muy duro y no quería ser una de esas personas que se desploman en el set. No tengo intención de volver. Digo que no me he retirado porque si surgiera algo especial, volvería”, ha asegurado en el Festival Internacional de Cine Karlovy Vary (República Checa), según informa 'Variety'.

El actor, que se encuentra en la cita cinematográfica para celebrar el medio siglo de Alguien voló sobre el nido del cuco, ha reconocido que tiene una “pequeña película independiente” de la que está “tratando de sacar un buen guión”. Douglas también se ha referido a su lucha con el cáncer de garganta, diagnosticado en 2010, y reconoció que tuvo “suerte” al evitar la cirugía.

“Seguí el programa, que incluía quimioterapia y radioterapia, y tuve suerte.” La cirugía me habría impedido hablar y me habrían extirpado parte de la mandíbula, lo cual habría sido una limitación como actor”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la situación política de Estados Unidos, y advirtió que su país está “coqueteando con la autocracia”. “En general, lo veo como el hecho de lo valiosa que es la democracia, de lo vulnerable que es y de cómo siempre debe protegerse. Yo mismo estoy preocupado, nervioso y creo que es responsabilidad de todos cuidarnos”, ha indicado.