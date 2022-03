5 momentos para entender los premios Óscar

Encanto , filme de Disney inspirado en Colombia, ganó la estatuilla en la categoría de Mejor película animada –los creadores agradecieron al país al recibir el premio–, mientras que Sebastián Yatra cantó el tema Dos oruguitas (nominado a Mejor canción) y también se interpretó otro tema de esta producción, We don´t talk about Bruno .

Entre otras cosas, la reacción de Smith hizo que el homenaje a El Padrino por los 50 años de su estreno en cines pasara desapercibido. Tampoco se entendió la presencia protagónica de Becky G y Luis Fonsi interpretando We Don’t Talk About Bruno por encima de los cantantes originales, los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo. Estos fueron algunos hechos singulares de esta fiesta anual del séptimo arte

De la edición 94 de los premios Óscar y su gala se seguirá hablando por varios días más, con énfasis en la cachetada de Will Smith a Chris Rock y por el inesperado triunfo de Coda como Mejor película del año. La ceremonia, en su regreso a la presencialidad, resultó bastante pintoresca, algo inusual en los Óscar, que la proponen más seria y planeada.

2. La reacción de Will Smith

Ni las explicaciones con lágrimas en los ojos, que Will Smith entregó una vez recibió el Óscar como mejor actor, lograron apaciguar la polémica que generó su reacción al golpear al comediante Chris Rock, luego de que este hiciera una broma pesada sobre la calvicie de su esposa Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. Rock anunció que no tomará medidas legales contra Smith, quien se disculpó con La Academia y el comediante en su cuenta de Instagram: “Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado”.