Llega a salas de cine Locos por la plata, la comedia de un guion que tardó 20 años en concretarse

Se prepara el estreno de una nueva película colombiana para las salas de cine, Locos por la plata, una comedia de enredos dirigida por la dupla de Jairo Estrada y Ricardo González, producida por Sagitario Films producciones y Grupo Sagitario distribución.
Francisco, María y Lázaro, torpes asaltantes disfrazados de religiosos, madrugan un día para robar un dinero de una casa de reposo mental llamada La Patria, pero con lo que se encuentran es con tres rudos, profesionales y bélicos ladrones que llegaron primero que ellos con la misma intención.