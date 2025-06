La vida de Gloria Gaynor llega a la televisión, ¿dónde y cuándo verla?

“Me siento con la misión cumplida de haber hecho lo que me había propuesto con esta canción, como he dicho, animar y alentar a la gente a superar las dificultades que tengan en sus vidas. Creo que esta canción lo ha conseguido para mí y para mi público. Y me alegra mucho oír que alguien la ha vuelto a grabar porque, como decimos en Estados Unidos , la imitación es el mejor cumplido. Si alguien me oye hacer una canción y piensa que también debería hacerla. Eso es un cumplido para mí. Así que estoy muy contenta de que otras personas quieran volver a grabar la canción. Me alegro por mí y, desde luego, me alegro por los autores”.

El mayor reto de esta película biográfica para Gaynor fue decidir qué partes de mi vida quería compartir, porque no se puede contar toda la vida de una persona en una hora y media. “Así que tuve que decidir qué partes me parecían más importantes para que la gente las conociera. Y, por supuesto, mi fe era lo más importante, porque es lo que me ha ayudado a salir adelante. Así es como he sobrevivido. La canción también me anima cuando la canto, cuando la oigo.

Pero nada me anima más que mi fe en Cristo Jesús y todo lo que me ha hecho superar. Porque, ya sabes, puedo conjurar toda la fuerza que tengo, pero si él no me da fuerza, no sirve de mucho”, concluyó.

Finalmente, Gaynor, quien recientemente lanzó su nuevo EP de cinco canciones, habló sobre su presente destacó: “Siempre estoy de gira, siempre estoy actuando. Este es un mundo muy grande. Así que siempre estoy de gira por distintas partes del mundo. Este verano tengo shows en Grecia, Turquía, España, Inglaterra, Suiza e Italia. Así que siempre estoy actuando en diferentes partes del mundo”.