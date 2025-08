Javier Bardem se une a cineastas y activistas que exigen frenar la grabación de La Odisea de Christopher Nolan, ¿por qué?

“Estamos seguros de que si entendieran todas las implicaciones de filmar una película de alto perfil en un territorio cuyos pueblos indígenas no pueden hacer sus propias películas sobre sus historias bajo la ocupación, Nolan y su equipo se horrorizarían”, explicó el Festival, el cual nació en 2004 y se realiza en los campamentos de población refugiada saharaui en Argelia.

Por su parte, Bardem, reconocido por películas como No country for old men y Skyfall, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje respaldando la petición. “Otra ocupación ilegal, otra represión contra un pueblo, el saharaui, injustamente expoliado con el beneplácito de los gobiernos occidentales, incluido el español”, escribió el actor, quien en 2012 produjo el documental Hijos de las nubes, la última colonia, el cual habla sobre la colonización del Sáhara Occidental y muestra la vida en los campos de refugiados.