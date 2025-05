El buen momento del cine colombiano en Cannes: premios, alianzas y presencia histórica

La edición de este año del Festival de Cannes, desarrollada a mediados de mayo, dejó un balance memorable para el cine colombiano. Según informó Proimágenes, la representación nacional no solo incluyó películas en competencia y espacios paralelos, sino que además consolidó importantes alianzas estratégicas y fortaleció su visibilidad internacional como potencia audiovisual emergente.

Uno de los hitos fue el reconocimiento a la película Un poeta, de Simón Mesa Soto, que recibió el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard. También en esta categoría, el gran premio fue otorgado a La misteriosa mirada del flamenco, que contó con la dirección de fotografía del colombiano Angello Faccini. A esto se sumó la participación de Culebra negra en la sección paralela ACID y de Floating with Spirits, de Juanita Onzaga, en la categoría inmersiva.

Mesa Soto, cuyo filme fue apoyado por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), destacó la importancia de conectar con el público a través de historias que emocionen y diviertan, mientras que el jurado internacional elogió la autenticidad y el humor de la película.

Además del éxito en pantalla, Colombia mantuvo una agenda activa en el Marché du Film, con un stand gestionado por ProColombia, la Comisión Fílmica de Colombia y Proimágenes Colombia. En este espacio se desarrollaron encuentros con delegaciones de países como República Dominicana, Chile, Canadá, Uruguay, México, Japón, Taiwán y Brasil. Uno de los resultados más relevantes, destacaron desde Proimágenes, fue la firma de un acuerdo de colaboración entre el Bogotá Audiovisual Market (BAM) y el ECAM Forum de Madrid.

Colombia también participó en espacios clave como The Business of Film Production, organizado por Arabia Saudita, y el Best Practices Exchange (BPX), junto a gestores de fondos públicos de Dinamarca y Estonia, entre otros encuentros, que permitieron abrir nuevas puertas para coproducciones y circulación de obras colombianas.