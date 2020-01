Once Upon a Time...In Hollywood ganó “Mejor Película” en los Critics Choice Awards

Esta noche se entregan otros de los galardones que se dan como antesala de los Oscar: los Critics Choice Awards, de la Broadcast Film Critics Association (BFCA), que reúne la opinión de más de 400 críticos especializados en la industria del cine y la televisión, para premiar lo mejor de esta industria.

A la cita, cintas como Joker, The Irishman o Once Upon a Time...in Hollywood llegaron como favoritas. De hecho, Once Upon a Time...in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, fue la ganadora a Mejor Película. La actuación de Brad Pitt también llevó a que esta cinta obtuviera el premio a mejor actor de reparto.

El premio a mejor dirección fue compartida: del primer empate de la noche hicieron parte Sam Mendes, por 1917, y Bong Joon Ho, por Parasite.

El ganador en la categoría de mejor actor fue Joaquin Phoenix, gracias a su actuación en la película “Joker”. Recordemos que el actor ya había sido premiado en los Globo de Oro por su papel en la cinta de Warner. Renée Zellweger, por Judy, ganó el premio a mejor actriz.

En cuanto a las cintas ganadoras, Avengers: Endgame, filme con la que se cierra el primer ciclo del universo de Marvel, fue reconocida como la mejor película de acción. En la categoría de película animada, el premio fue para la cuarta entrega de Toy Story.

Además, Dolemite is my name fue reconocida como mejor comedia.

Por otra parte, Con Joe Pesci, Robert DeNiro y Al Pacino, The Irishman vio su primer premio de la noche, como mejor elenco.

El galardón a la mejor actriz de reparto se le otorgó a Laura Dern, por encarnar a una especialista en divorcios en la cinta A Marriage Story. Al igual que Phoenix, Dern también se había adjudicado el Globo de Oro de este año.

En series, When They See Us, disponible en Netflix, fue la que ganó como mejor miniserie. También por esta serie, Jharrel Jerome fue premiado como el mejor actor de miniserie. La categoría a mejor actriz en este tipo de grabaciones fue para Michelle Williams, por Fosse/Verdon.

A su vez, fueron reconocidos Alex Bornstein y Andrew Scott, como mejor actriz y actor de reparto en series de comedia, respectivamente. Su papel en The marvelous Mrs. Maisel significó el premio para Bornstein, mientras que lo hecho en Fleabag fue lo que hizo que Scott ganara.

Succession fue elegida como la mejor serie dramática.

En las categorías de mejor actriz y mejor actor de reparto en serie dramática, la BFCA premió a Jean Smart y a Billy Crudup, por sus interpretaciones en Watchmen y The Morning Show.

Watchmen también se llevó el premio a mejor actriz en de serie dramática, gracias a Regina King, mientras que el premio a la categoría de mejor actor de serie dramática fue para Jeremy Strong, por su papel en Succession.

Fleabag fue otra de las series que vio más de un premio: Phoebe Waller-Bridge recibió el galardón de mejor actriz en una serie de comedia. Bill Hader, por Barry, fue reconocido como mejor actor en series comedia. Adicionalmente, la serie fue reconocida como la mejor de comedia.

El otro empate de la noche lo protagonizaron los programas Late Night with Seth Meyers y The Late Show with James Corden, como mejores programas de entrevistas.

La lista completa de ganadores:

Mejor actor: Joaquin Phoenix (Joker).

Mejor actriz de reparto: Laura Dern (A marriage story).

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Alex Bornstein (The marvelous Mrs. Maisel).

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Andrew Scott (Fleabag).

Mejor película de acción: Avengers: Endgame.

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Jean Smart (Watchmen).

Mejor actor de reparto en serie dramática: Billy Crudup (The Morning Show).

Mejor película animada: Toy Story 4.

Mejor actor en serie dramática: Jeremy Strong (Succession).

Mejor actriz en serie dramática: Regina King (Watchmen).

Mejor comedia: Dolemite is my name.

Mejor Miniserie: When They See Us.

Mejor actriz en serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Mejor actor en serie de comedia: Bill Hader (Barry).

Mejor elenco: The Irishman.

Mejor programa de entrevistas: Late Night with Seth Meyers y The Late Show with James Corden.

Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams (Fosse/Verdon).

Mejor actor de miniserie: Jharrel Jerome (When They See Us).

Mejor actor de reparto: Brad Pitt (Once Upon a Time...In Hollywood).

Mejor serie de comedia: Fleabag.

Mejor serie dramática: Succession.

Mejor actriz: Renée Zellweger (Judy).

Mejor director: Sam Mendes (1917) y Bong Joon Ho (Parasite).

Mejor película: Once Upon a Time...In Hollywood.