ELN responde a Petro tras señalamientos por magnicidio de Miguel Uribe: “Es deber de un presidente decir la verdad”

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) salió a desmentir al presidente Gustavo Petro, quien sugirió que esa guerrilla podría estar vinculada con el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. En un duro pronunciamiento, Antonio García, máximo comandante del grupo armado, rechazó las afirmaciones del mandatario y las calificó de “ligeras” y “malintencionadas”. Durante la ceremonia de ascensos de generales en la Escuela General Santander, el presidente Petro se refirió al crimen de Uribe Turbay —quien murió tras recibir tres disparos en un parque del occidente de Bogotá— como un hecho de “conmoción nacional”. Allí, Petro insinuó que el ELN podría estar detrás del ataque, aunque aclaró que no tenía pruebas concluyentes. Según el mandatario, el crimen no tendría motivaciones de odio político y las autoridades han solicitado acompañamiento de expertos internacionales para avanzar en la investigación.

“Es probable, no puedo afirmarlo, que el ELN sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”, dijo el presidente. Esa afirmación encendió la reacción de García, quien en un comunicado respondió: “El ELN resulta acusado por el presidente Petro de un acto que no ejecutó. Pues el ELN, cuando hace algo, tiene el valor de responder por lo que hace”. El jefe guerrillero cuestionó con dureza la versión de Petro, asegurando que no es la primera vez que el mandatario lanza acusaciones sin pruebas contra su organización. “La ligereza de Petro se suma a otras ocasiones en las que se ha atrevido a mentir de manera descarada, como cuando dice que el ELN está involucrado en operaciones de narcotráfico”, señaló García. Le recomendamos: Violencia política en Colombia 2025: 106 agresiones, 11 asesinatos y 17 atentados En su declaración, también acusó al presidente de favorecer intereses extranjeros: “Sin duda se presta a los planes imperialistas norteamericanos, por cuanto la DEA y sus agentes han pretendido involucrarnos sin lograrlo, fracasando en dichas operaciones y trampas. Petro algo le está pagando a los gringos con estas mentiras”.

El máximo cabecilla del ELN insistió en que el gobierno está manipulando políticamente el magnicidio de Miguel Uribe. “Es deber de un presidente decir la verdad al país y al mundo, esa que rueda por los pasillos de la inteligencia y los conversaderos de todo tipo. Claro, no es fácil hablar de estos hechos en medio de un dolor que se manipula, pero que malintencionadamente se trata de achacar al ELN”, afirmó. Aunque la Fiscalía aún no ha presentado públicamente hipótesis sobre los responsables, el presidente ha lanzado varias líneas de sospecha. Primero, señaló a las principales facciones de las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Márquez y por Iván Mordisco, y ahora planteó la posibilidad de que el ELN estuviera detrás del ataque. Le puede interesar: Uribe acusa al Gobierno Petro de instigar el atentado contra Miguel Uribe Turbay Para García, esta narrativa responde a un interés de explotar políticamente el asesinato: “Se abre una puerta para hablarle con claridad al país y no se manipule el hecho políticamente, como se está haciendo, para sacar ventajas electorales. Es un hecho de otra naturaleza, no político”, concluyó. Sin embargo, el presidente acudió a X este mismo lunes para decir que “nunca he dicho que el ELN esté detrás del asesinato del senador Uribe Turbay”, pese a que su declaración quedó grabada en video. “No hay indicios hacia el ELN, pero sí hacia la Segunda Marquetalia, ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el gobierno, están en una oposición armada”, dijo en un extenso mensaje.