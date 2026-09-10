Elon Musk y Sam Altman llegan al cine: las películas que retratan a dos de los hombres más poderosos del mundo

Esta semana, la inteligencia artificial ha sido el centro de la conversación. Aunque la atención se la robó -con mayor razón- el trino realizado por Jacob Coxon, exinvestigador de Anthropic, quien aseguró que “la IA podría matarnos a todos antes de que termine la década”, esta tecnología también es objeto de debate en el mundo del cine.

En el Festival de Cine de Venecia, el cual hace parte del selecto grupo de los “cinco grandes” de la industria, se estrenó Musk, el documental sobre Elon Musk, de más de tres horas de duración. En la recta final de La Mostra fue proyectada esta producción, que está por fuera de la competencia oficial.

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El director de Musk es Alex Gibney, uno de los documentalistas más relevantes de la actualidad y ganador del Óscar en 2007 por Taxi al lado oscuro, película sobre el asesinato de un taxista afgano que fue golpeado hasta la muerte por soldados estadounidenses mientras estaba detenido ilegalmente.

En su nuevo trabajo, el cineasta reconstruye la vida de Elon Musk utilizando entrevistas y piezas de archivo que dejan en evidencia sus excentricidades y extremismo. De igual manera, Gibney también muestra cómo Musk amasó su fortuna, la cual fue construida, en gran parte, con dinero público durante las presidencias de Joe Biden y Barack Obama.

Otro punto que llama la atención del documental son los detalles que aportan sus exparejas sobre el carácter de Elon Musk. En la producción aparece Justine Wilson, su primera esposa y madre de seis de sus 14 hijos, quien relata cómo afectó al millonario la muerte de una de sus hijas y los efectos que tuvo en su vida la transición de género de otra de ellas, Vivian.