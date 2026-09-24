¿Por qué el documental sobre Elizabeth Holmes, la empresaria de Theranos, se volvió viral antes de estrenarse?

Más de uno quedó sorprendido con el tráiler de dos minutos y 28 segundos que este miércoles reveló la productora independiente A24 de Puedes verlo todo (You Can See Everything es el título en inglés), el documental que sigue la vida de Elizabeth Holmes semanas antes de entrar a la cárcel.

Esta producción, que viene causando expectativa desde que fue presentado un avance en el Festival de Cine de Telluride a principios de septiembre, no ha tardado en ser considerada como una de las más esperadas de los últimos meses de 2026 por tener en el centro a la protagonista de uno de los escándalos financieros y tecnológicos más grandes de Estados Unidos de los últimos años.

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Holmes, de 42 años, se hizo conocida en la década pasada por crear Theranos, una compañía médica que aseguraba haber transformado las pruebas de sangre al desarrollar un método en el que solo se necesitaba de un pequeño pinchazo en el dedo para llevar a cabo varios tipos de exámenes.

Gracias al éxito que tuvo la empresa, en 2015, Elizabeth fue nombrada por la revista Forbes como la multimillonaria más joven y rica de Estados Unidos que había conseguido su fortuna por cuenta propia.

Sin embargo, ese mismo año, cayó en desgracia: una serie de investigaciones periodísticas y de evaluaciones de entidades regulatorias descubrieron que el invento de Holmes, con el que había logrado recaudar más de 700 millones de dólares de inversores, tenía más de exageración que de revolucionario.

Finalmente, en 2018, fue acusada por fraude por un jurado federal y en 2022 fue sentenciada a 11 años de prisión por estafar por más de 400 millones de dólares a los socios de Theranos. La decisión judicial dictó que la empresaria de Silicon Valley debía entrar a la cárcel en mayo de 2023. Ahí es donde empieza el nuevo documental.