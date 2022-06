Quienes asistieron al estreno recibieron tarjetas conmemorativas, de recuerdo, con personajes como Goku o Gohan y han compartido en Twitter sus impresiones con la etiqueta #MovieDragonBallImpressions en japonés.

Entre los comentarios, que traduce la misma red social, están mensajes como: “Me encariñé bastante con Gamma No. 1 y No. 2 y Dr. Gebo” de @taka066hawks.

Para @ya45792097, la película fue muy divertida y @choooodiscup destacó la calidad de la imagen.

Según el usuario en Twitter: @DbsHype, la película vendió 386.341 entradas en su primer fin de semana (sábado y domingo) y ganó 685 millones de yenes (unos 5,09 millones de dólares).

Se sabe que la película llegará a Colombia el próximo mes de agosto. Será distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment. El filme llegará a salas de cine de todo el mundo incluyendo Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia/Nueva Zelanda, África, Oriente Medio y Asia (excepto Japón que ya la está viendo) en japonés tanto con subtítulos como doblada.