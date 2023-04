¿Quiere ver anime en cine? Llega a Medellín Suzume, la tan esperada película de Makoto Shinkai

Finalmente llega a Latinoamérica Suzume, una película de anime de Makoto Shinkai (1973), un director de cine japonés nacido en la Prefectura de Nagano que desde que hizo su debut comercial, con el cortometraje autofinanciado Voices of a Distant Star, no ha dejado de ser aclamado por los amantes del género, pues todos los proyectos que ha dirigido después han mantenido su vara de la realización, la técnica y la belleza, muy alta.

Entre ellos se encuentran The Place Promised in Our Early Days (2004), que ganó un premio en el 59 Mainichi Film Concours; 5 Centimeters Per Second (2007), que se llevó el título de Mejor Película de Animación en los Asia Pacific Screen Awards; Children Who Chase Lost Voices (2011) recibió el 8º premio anual CICAF Golden Monkey King; y The Garden of Words (2013), que ganó como Mejor Largometraje de Animación en el Festival Internacional de Cine de Animación de Stuttgart.

Sin contar con que Your Name (2016) se “convirtió en una sensación internacional y un fenómeno social, rompiendo récords de taquilla japoneses, ganando varias distinciones en el 40º Premio de Cine de la Academia de Japón, incluyendo el Premio Excelente para Película de Animación, Premio Excelente para Director (Makoto Shinkai), Premio Excelente por Guión (Makoto Shinkai) y Premio Excelente de Música (RADWIMPS), así como el 42º Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la Mejor Película Animada de ese año”, explican los voceros de Sony Pictures Entertainment.