Si no se ha visto las películas nominadas al Óscar, le contamos dónde verlas

Las nominaciones de Encanto eran las esperadas, cuenta Diana Agudelo, crítica de Kinetoscopio. La producción ambientada en Colombia lleva varias semanas de tema de conversación gracias al éxito de la música de la película y de canciones como We don’t talk about Bruno. Lin-Manuel subirá a reclamar su estatuilla solo si gana la canción Dos oruguitas , de la que es el compositor.

Los que sí, los que no

Como siempre pasa en estos premios hay películas esperadas, rechazos y unas que faltan. Para Agudelo quizá sobraba Penélope Cruz en la categoría de Mejor Actriz, “ya sabemos que es muy buena actriz, pero había otras opciones. El director de Dune, Denis Villeneuve, no estuvo nominado, es particular que su filme competirá como Mejor Película y él no haya conseguido nominación”.

A Agudelo le hizo falta ver en las nominaciones a películas como El último duelo y The French Dispatch de Wes Anderson, “que es raro porque los Óscar lo aman” y hasta la colombiana Memoria en el apartado de sonido, “que es muy bueno”.

El crítico de cine Rafa Sarmiento, comentarista de la ceremonia para América Latina con TNT el próximo 27 de marzo, afirma que una película como Mass merecía más atención, “y yo no hubiera incluido a Italia en Mejor Película Extranjera este año por Fue la mano de Dios, les faltó El hombre perfecto de Alemania”.

A la hora de pronosticar ganadores consideran los especialistas que El Poder del Perro, con 12 nominaciones, es la más opcionada a Mejor Película, y en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor, Jessica Chastain y Will Smith podrían recibir sus primeras estatuillas.

Si no se ha visto ninguna de las más nominadas, esta es una lista para que se actualice antes del 27 de marzo y sepa dónde verlas.