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El fin de los tiempos, el documental colombiano premiado en el Festival Internacional de Cine de Venecia

De las producciones latinoamericanas, también fue premiado el largometraje brasileño London.

  • El Festival Internacional de Cine de Venecia se celebrará entre el miércoles 2 de septiembre y el sábado 12 de septiembre de 2026. Foto Tomada de Redes Sociales @settiman_della_critica
    El Festival Internacional de Cine de Venecia se celebrará entre el miércoles 2 de septiembre y el sábado 12 de septiembre de 2026. Foto Tomada de Redes Sociales @settiman_della_critica
Agencia AFP
hace 4 horas
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El documental colombiano El fin de los tiempos y el largometraje brasileño London, programados en la Semana de la Crítica, fueron premiados en esta edición, anunció el viernes esta sección paralela de la Mostra de Venecia, como se conoce popularmente el Festival Internacional de Cine de Venecia, el más antiguo del mundo y uno de los tres más prestigiosos del planeta junto con Cannes y Berlín.

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El fin de los tiempos, ópera prima de los colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, logró un galardón a la mejor contribución técnica y una mención especial del Gran Premio Iwonderfull, dentro de esta sección.

La cinta, de corte experimental, mezcla material de archivo con imágenes generadas con inteligencia artificial, para crear futuros alternativos.

“Es raro ver un archivo familiar tratado con tanta libertad: no como un documento, sino como un material bruto vivo, maleable, casi onírico. De este monólogo interior profundamente conmovedor y poético surge una idea sencilla y poderosa: cuando la memoria real falla o permanece en silencio, el pasado siempre puede ser reinventado”, indicó el comunicado de la Semana de la Crítica.

Este documental “trasciende los géneros para convertirse tanto en una reflexión teórica sobre la imagen como en un discurso político sobre el imperialismo”, afirmó Beatrice Fiorentino, delegada general de la sección.

La película brasileña London, de Victor di Marco y Márcio Picoli, se hizo con el Queer Lion, con Queer Edward II, de Theo Rollason.

Este premio, que el año pasado recayó en la mexicana En el camino, destaca la mejor obra de temática y cultura homosexuales entre todos los títulos presentes en el certamen.

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London cuenta la historia de un joven con discapacidad que trabaja en un local fetichista. Cuando una consulta médica le brinda la oportunidad de comprender mejor su dolencia, el chico duda, porque teme ser etiquetado.

La Semana de la Crítica es una sección paralela dedicada a los nuevos talentos.

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¿Qué premio ganó el documental colombiano El fin de los tiempos en Venecia?
El fin de los tiempos ganó el galardón a la Mejor Contribución Técnica y recibió una mención especial del Gran Premio Iwonderfull en la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Venecia.
¿Cómo utiliza la inteligencia artificial El fin de los tiempos?
La película utiliza imágenes generadas con inteligencia artificial junto con material de archivo para explorar nuevas posibilidades sobre la memoria, el pasado y la construcción de futuros alternativos.
¿Qué es la Semana de la Crítica del Festival de Venecia y qué películas participan?
La Semana de la Crítica es una sección paralela dedicada a nuevos talentos dentro del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se presentan películas de realizadores emergentes.

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