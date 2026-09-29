Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu cuentan cómo hicieron Digger: “Poder crear un personaje así fue increíble”

Cuando el 22 de septiembre Digger tuvo su premier oficial en Londres, las críticas escritas después de esa primera función, aparte de debatirse entre las virtudes y los desaciertos, coincidían en un mismo punto: la nueva película del mexicano Alejandro G. Iñárritu sería una de las más controversiales de 2026.
El mundo entero está a punto de entrar en ese debate con el estreno de la cinta este jueves, que llegará a las salas de cine de Colombia y de otros 47 países. Las divisiones alrededor de esta comedia negra, por un lado, apuntan a una “narrativa ambiciosa” y, por otro, a una “teatralidad extravagante pero vacía”. Decida usted.
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La producción del ganador del Óscar ha tenido una campaña publicitaria en la que los protagonistas han sido su director y su protagonista, Tom Cruise. Es la primera vez que ambos trabajan juntos.
En Digger, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero sureño que es considerado uno de los hombres más poderosos del mundo. El núcleo del drama se produce cuando, una mañana, el Dr. Ganesh —personificado por Riz Ahmed—, experto ambiental de su compañía, le informa que las perforaciones realizadas por la empresa provocaron el desprendimiento de una enorme barrera de hielo.
Así es como “el amo de las marionetas” decide convertirse en el salvador de la humanidad al poner en marcha un plan para mitigar las devastadoras consecuencias que podría traer este fenómeno, que rápidamente está avanzando hacia Europa y que podría cobrar la vida de millones de personas.