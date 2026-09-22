¡Imperdibles! Tres películas colombianas alistan su estreno en salas de cine, ¿cuáles son?

Varias son las películas colombianas que llegarán a las salas de cine del país, como es el caso del largometraje ‘Georgina,’ dirigido por Martha Sandoval Mancipe, así como ‘Pacífico’, de Riccardo Gabrielli R., y el documental ‘Torah Tropical’, codirigido por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve.
‘Georgina’ se estrena el 24 de septiembre. El drama psicológico, producido por MSM Producciones, sigue a una mujer atrapada en la opresión de su abuela, los recuerdos de su infancia y una enfermedad que consume su cuerpo. La llegada de un nuevo sacerdote despierta en ella una búsqueda espiritual y una serie de deseos y fantasías reprimidas, mientras los rumores y la moral de una pequeña comunidad la conducen hacia un destino trágico.
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