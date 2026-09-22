¡Imperdibles! Tres películas colombianas alistan su estreno en salas de cine, ¿cuáles son?

Varias son las películas colombianas que llegarán a las salas de cine del país, como es el caso del largometraje ‘Georgina,’ dirigido por Martha Sandoval Mancipe, así como ‘Pacífico’, de Riccardo Gabrielli R., y el documental ‘Torah Tropical’, codirigido por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve. ‘Georgina’ se estrena el 24 de septiembre. El drama psicológico, producido por MSM Producciones, sigue a una mujer atrapada en la opresión de su abuela, los recuerdos de su infancia y una enfermedad que consume su cuerpo. La llegada de un nuevo sacerdote despierta en ella una búsqueda espiritual y una serie de deseos y fantasías reprimidas, mientras los rumores y la moral de una pequeña comunidad la conducen hacia un destino trágico. Entérese: La Comuna 13 de Medellín tendrá desde este viernes 9 días de porro, cine y carnaval

Protagonizada por Susana Tamayo Lopera, junto a Rocío Tavera, Luis Miguel Moyano, Carlos Hurtado y Julio César Pachón, la película fue rodada en Pinchote, Santander, donde sus calles, arquitectura y habitantes contribuyeron a la construcción del universo narrativo. La producción cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y con Paula Julieth Villazón Sandoval en la producción general y ejecutiva. Por su parte, ‘Pacífico’, dirigida, escrita y fotografiada por Riccardo Gabrielli R., llegará a las salas el 8 de octubre, con distribución de Cine Colombia. La película de drama y aventura, producida por Spike Cine (RiccaFilm) y Movie Box, acompaña a un grupo de buzos que viaja a la isla de Malpelo y desaparece durante una inmersión, luego de que una corriente los arrastra y separa en medio del océano Pacífico.

Sin barco, sin rumbo y a cientos de kilómetros de tierra firme, cada uno deberá enfrentarse a un océano que no perdona. Mientras tanto, quienes los buscan solo pueden intentar adivinar dónde están. Lea más: El documental de Oasis ya fue estrenado y llega a cines de Colombia esta semana: lo que incluye y dónde verlo

Con una duración de 95 minutos, cuenta con un elenco encabezado por Juan Pablo Raba y Carolina Guerra y fue producida por Riccardo Gabrielli R. y Natalia Lara. El rodaje se realizó en locaciones como el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, la isla Gorgona, la Base Naval ARC Málaga y Barranquilla. Finalmente, ‘Torah Tropical’, documental producido por ThisTopia y codirigido por Jimmy Ferguson, Ezra Axelrod y Gloria Nancy Monsalve, se estrenará el 8 de octubre. La película acompaña a una familia caleña que, tras convertirse al judaísmo ortodoxo, reorganiza su vida en busca del reconocimiento como judíos y la posibilidad de establecerse en Israel.

El documental ha participado en más de 25 festivales internacionales y recibió el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Cali, además de menciones de honor en el North Carolina Film Festival y el Richmond International Film Festival. La producción también fue beneficiaria de los Jewish Story Partners Grants en 2022 y 2023. En Colombia, su distribución estará a cargo de Trama AC. No se vaya sin leer: La ópera del Metropolitan de Nueva York llega a Medellín: doce funciones en Santafé y Viva Envigado

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