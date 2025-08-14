Un Ciclo de Cine Antioqueño para celebrar 100 años de la primera película paisa: ¡No se lo pierda!

Este año se celebran 100 años del estreno de Bajo el Cielo Antioqueño, la primera película hecha en Medellín y la celebración será con cine, con otras películas que desde entonces se han hecho en la ciudad.
Te puede interesar: Un Poeta, la película colombiana premiada en Cannes, por fin llega a salas de cine
Entre este jueves 15 y el viernes 29, la Cinemateca Distrital de Medellín presenta el ciclo de Cine Antioqueño, historias que recorren la ciudad.
"Este ciclo reúne películas dirigidas por directores y directores antioqueños que, desde distintas estéticas y miradas, nos invitan a habitar los Múltiples rostros de Medellín. Obras que nacen del territorio y lo narran con fuerza creativa, memoria y sensibilidad", dicen desde la Cinemateca.
Las proyecciones recorrerán la ciudad, se harán en las casas de la cultura, las UVA (Unidades de Vida Articulada de la Fundación EPM), bibliotecas y diferentes escenarios comunitarios. En algunas proyecciones habrá también conversatorios con los directores.