Cedric Gervais se antojó del reguetón made in Medellín

En menos de una semana, Cedric Gervais, Dj Pope y un grupo de artistas locales como Nao beatz y Homie, crearon ocho canciones. Se reunieron a maquinar por horas en el Estudio 574 de Pope en Medellín a finales de febrero. Su plan: darle forma a un proyecto que el dj francés no se sacaba de la cabeza, un experimento musical con “identidad latina que mezclara el house y el reguetón”.

En esos días crearon demos de ceros, Gervais se ha empapado de reguetón y está contento con el resultado, aunque aún falta que él les agregue su toque a esos primeros acercamientos. Su idea es llevarlos afuera para que artistas como Ozuna y Bad Bunny sean quienes le den voz al proyecto.

Este país como eje

Gervais, nacido en Francia y de quien probablemente escuchó Summertime Sadness (su remix de Lana del Rey), ha estado en contacto con la cultura colombiana desde hace años. Musicalmente, poder untarse de un poco de los ritmos latinos ha sido una inquietud desde hace meses.

En Ibiza se dio cuenta de como el reguetón enloquecía a los fiesteros, tanto o más como la electrónica. Eso lo animó a medírsele al reto, pero no escogió Puerto Rico, cuna de esa corriente musical, quiso aterrizar nuevamente en Colombia para crear.

“Ahora este es el eje del reguetón, mira los artistas que están saliendo de aquí”, cuenta. “Creo que lo que este país le ha dado al género es que realmente lo abrió al mundo”, y claro, cita el caso de J Balvin y de canciones como Mi Gente, en la que incluso Beyoncé quiso participar.

Gervais trabajó con música del paisa al crear su mezcla de Loco Contigo y por una serie de enlaces conoció a su productor de cabecera: Dj Pope, quien ha ido armando su propia carrera como artista y productor. Tras varias conversaciones se empezaron a materializar los planes.

Unir dos mundos

Gervais tenía claro que quería entrar al estudio con gente diferente, buscar talento y ver qué salía de ahí. Le recuerda a Este amor, una colaboración que hizo con Juanes en 2016.

En ese caso, tampoco sabían mucho del mundo en el que se movía el otro. Al preguntarse cómo trabajarían, Gervais concluyó que lo más importante era que Juanes hiciera lo que normalmente haría si escribiera una balada. El dj luego la tomaría como materia prima para intervenirla.

“Si te doy un beat y te digo que escribas algo encima de él, no vas a entender y quizá harías algo en lo que sientes que no eres tú”, le dijo. Si cada quien hacía lo suyo, sería más probable que pudieran preservar la “magia” de cada uno.

En un par de días salió su trabajo en conjunto y al igual que esa experiencia, Gervais no quiere imponer, sino dejarse sorprender con su nueva aventura musical.

“Esto que estoy haciendo es bastante distante a lo que he hecho”, indica el artista, quien ha colaborado con temas de hip hop o dream pop. “Esto es en español, es muy lejano. La mitad de mis fans no va a entenderlo, pero no importa: estoy haciendo esto para los latinos”.