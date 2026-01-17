“¡Que no me esperen en casa!”: arranca la Lectura del Bando, ritual que abre el Carnaval de Barranquilla

Barranquilla se prepara para su Carnaval y promete sorprender a sus habitantes y a los turistas que visitan esta ciudad colorida, con una identidad cultural, de danza y folclor en el Atlántico. Esto representa las raíces históricas de las comunidades indígenas, africanas y europeas que llegaron a “La Arenosa” para establecer una mezcla autóctona que hoy se sigue celebrando.

Este evento normalmente se realiza antes de la Semana Santa, por lo que este año se tiene previsto que se celebre entre el 14 y el 17 de febrero. En el marco del Carnaval de Barranquilla hay desfiles, shows de música como cumbia, mapalé, porro y garabato, además de presentaciones de orquestas y disfraces que mezclan el arte y la expresividad.

La primera fiesta masiva será la Lectura del Bando, que tiene un significado histórico e importante por ser el que marca el inicio del Carnaval. Durante este acto se hace una lectura en la que se declara oficialmente que el Carnaval de Barranquilla ha comenzado y suele ser leído por el alcalde o por el mítico Rey Momo, quien representa la alegría y la tradición de esta fiesta.

El evento tendrá lugar este sábado 17 de enero en el Estadio Romelio Martínez, el cual tiene capacidad para 18.000 asistentes, quienes desde las 8 de la noche (apertura de puertas a las 4:00 p.m) podrán disfrutar de esta experiencia inmersiva. De acuerdo con la organización del Carnaval de Barranquilla, el espectáculo contará con una experiencia tecnológica que incluirá video mapping, pantallas LED y sonido envolvente.

Esto abarcará desde el acto protocolario de entrega de las llaves de la ciudad que hará el alcalde Alejandro Char a la soberana, hasta el espectáculo artístico y un gran concierto de cierre con Grupo Niche, Iván Villazón, Chelito de Castro y destacados exponentes de la champeta como Koffe el Kafetero, Jader el Tremendo, Luister la Voz y Giblack.